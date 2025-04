Cholera - co to za choroba?

Cholera jest chorobą powodowaną przez bakterię Vibrio cholerae (polska nazwa - przecinkowiec cholery). Ściana komórkowa przecinkowca nie wybarwia się w barwieniu metodą Grama, jest więc gram (-). Charakteryzuje ją zdolność to wytwarzania toksyn, które oddziałując na nabłonek jelitowy, powodują zwiększone wydzielanie do jego światła jonów chlorkowych (Cl-) i innych elektrolitów. W ten sposób dochodzi do biernej utraty wody, która podąża za wydalanymi jonami. Mechanizm ten jest odpowiedzialny za obfitą wodnistą biegunkę i wymioty, które są typowe dla cholery. Z czasem trwania choroby dołączają dalsze objawy, wynikające ze stanu odwodnienia: przyśpieszone bicie serca, bezmocz, obniżenie temperatury ciała oraz spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Pierwsze oznaki choroby pojawiają się w okresie od 2 do 5 dni od zakażenia. Ilość traconej wody w wyniku wymiotów oraz biegunki może sięgać nawet 20 litrów na dobę!

Jak zarażamy się przecinkowcami?

Źródłem zakażenia są ludzie, którzy wydalają bakterię z kałem. Nawet osoby obecnie zdrowe mogą wydalać bakterię jeszcze przez miesiąc od ustąpienia objawów. Główną drogą przenoszenia jest pożywienie oraz woda pitna. W pewien sposób pozwala to zrozumieć, dlaczego cholera szerzy się tak łatwo w rejonach o skandalicznym poziomie higieny lub w okresach postkatastroficznych – np. epidemia cholery po trzęsieniu na Haitii.

W Polsce nie stwierdza się występowania cholery. Jednak w dobie, gdy podróżowanie nie stanowi problemu i duży odsetek Polaków spędza wakacje w Azji lub Afryce, warto mieć świadomość, że główną ochroną przed zakażeniem jest zachowanie odpowiedniej higieny! Dotyczy to zwłaszcza wody i pożywienia, które muszą być wolne od zanieczyszczeń ściekami.

Leczenie cholery polega głównie na podawaniu płynów wieloelektrolitowych, które zapobiegają odwodnieniu oraz antybiotyków, mających unieszkodliwić bakterię.

Jest szczepionka!

W chwili obecnej istnieje również szczepionka przeciwko cholerze. Osoby wyjeżdżające w rejony endemiczne powinny pamiętać o tym wariancie zabezpieczenia.

