fot. Fotolia

Reklama

Labioplastyka – na za duże wargi sromowe mniejsze



Wraz z upływem czasu, szczególnie u kobiet w okresie menopauzy, wargi sromowe mniejsze mogą się powiększać. Powoduje to dyskomfort w codziennym życiu i znacznie utrudnia prowadzenie równie satysfakcjonującego jak dotąd życia intymnego.

Wystające spod bielizny wargi sromowe stają się także przyczyną głębokich kompleksów powodujących np. strach przed wizytą u ginekologa czy całkowitą rezygnację z chodzenia na basen.

Najskuteczniejszą jak dotąd metodą modelowania miejsc intymnych, a tym samym przywracania im właściwej wielkości, jest zabieg labioplastyki. Na czym polega?

Najogólniej mówiąc jest to chirurgiczna zmiana kształtu warg sromowych mniejszych poprzez wycięcie nadmiaru tkanek warg sromowych. Zabieg nie trwa długo, ponieważ jego całkowity czas nie przekracza nawet godziny. Wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, a zatem jest bezbolesny. Na ranę zakładane są następnie mało widoczne, wchłanialne szwy. Efekty zabiegu są satysfakcjonujące i szybko widoczne.

Karboksyterapia – na zanik warg sromowych większych



Odwrotnie niż w przypadku warg sromowych mniejszych, wargi sromowe większe z wiekiem kurczą się. Jedną z metod przywracania im właściwych proporcji jest zabieg karboksyterapii, czyli terapii z użyciem dwutlenku węgla CO 2 (przez niektórych nazywanego również „cudownym gazem”).

Dwutlenek węgla powoduje dotlenienie i odżywienie tkanek, a jednocześnie stymuluje ich regeneracyjne procesy. Dzięki temu poprawia się elastyczność skóry i jej napięcie. Zabieg przywraca wargom sromowym ich dawną jędrność i kształt.

Na efekty trzeba co prawda poczekać, ponieważ odbudowa tkanek trwa, ale pojawiające się po 2-3 zabiegach rezultaty przyniosą znaczną poprawę, co zawsze zachęca do kontynuowania terapii i całkowitego wyleczenia.

Zobacz też: Ile kosztuje zabieg rozjaśniania okolic intymnych?

Kwas hialuronowy – na zanik warg sromowych większych



Inną, szybciej działającą metodą stosowaną na zanik warg sromowych większych jest zabieg z użyciem kwasu hialuronowego. Preparat podany w miejsca intymne skutecznie wypełnia wargi sromowe. Na czym polega zabieg?

Lekarz wykonuje małe nakłucia na skórze pacjentki za pomocą bardzo cienkiej kaniuli. W ten sposób podaje się kwas hialuronowy. Cała operacja trwa kilka minut.

Inaczej niż w przypadku karboksyterapii, gdzie efekty są rozłożone w czasie, po podaniu kwasu hialuronowego, rezultaty są dostrzegalne bardzo szybko. Kwas hialuronowy nie pozostawia nierówności na powierzchni skóry. Niemal natychmiast poprawia jej poziom nawilżenia, pobudzając aktywność fibroblastów.

Co ważne, umożliwia bezproblemowe funkcjonowanie tkanek narządów płciowych. Pełny efekt przywrócenia miejscom intymnym właściwej widoczny jest po dwóch tygodniach i utrzymuje się nawet do dwóch lat.

Reklama

Zobacz też: Na czym polega zabieg zmniejszania warg sromowych? [grafiki]