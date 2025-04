Atak kolki nerkowej – co robić?



Najważniejszą rzeczą jaką musimy zrobić w czasie ataku kolki nerkowej to dużo pić. Oczywiście w szpitalu zostanie nam podłączona kroplówka i przetoczone będą płyny, ale nie należy lekceważyć tego co możemy zrobić sami w domu lub w przypadku kolki nerkowej nie wymagającej hospitalizacji. Poza nawadnianiem konieczne ograniczenie ilości spożywanego wapnia oraz soli kuchennej, a także dieta ubogobiałkowa.

Jak wygląda dieta profilaktyczna w kamicy nerkowej?



W profilaktyce kamicy nerkowej, niezależnie od jej przyczyny, zaleca się przyjmowanie minimum 2 litrów płynów dziennie, najlepiej w postaci czystej wody, domowych kompotów, czy herbat ziołowych i owocowych. Koniecznie należy zmniejszyć ilość spożywanej soli kuchennej (zalecenia dietetyczne.

Czego unikać w diecie mając kamienie szczawianowo-wapniowe?



Osoby z kamieniami szczawianowymi muszą stosować dietę ubogotłuszczową, ubogoszczawianową i normowapniową. Należy pamiętać, żeby nie ograniczać wapnia w diecie, ponieważ wcale nie pomaga to w walce z kamieniami. Wapń jest potrzebny do wiązania i wydalania szczawianów – przy jego niedoborze wzrasta odkładanie się kamieni w układzie moczowym.

Produkty bogate w szczawiany to: szczaw, rabarbar, szpinak, botwinka, buraki oraz rośliny strączkowe. Poza tym zaleca się zmniejszenie udziału w diecie cukru, ziemniaków, mocnej herbaty, kawy i czekolady oraz alkoholu.

Co jeść gdy ma się kamienie cystynowe?



Ponieważ kamienie cystynowe tworzą się z nadmiaru aminokwasów w moczu, konieczne jest ograniczenie dobowego spożycia białka do 1g/kg. Można natomiast spożywać przetwory mleczne i produkty roślinne. Cystyna jest lepiej wydalana w większej ilości moczu oraz zasadowym środowisku. Dlatego osoby z kamieniami cystynowymi powinny pić nawet więcej niż 2 litry na dobę.

Jak powstają kamienie struwitowe?



Kamienie struwitowe powstają często w konsekwencji zapaleń układu moczowego, dlatego do profilaktyki ich powstawania należy unikanie lub leczenie zakażeń, a dieta nie ma tutaj dużego wpływu.

Kamienie z kwasu moczowego a dieta



Dieta w kamieniach moczanowych powinna być ubogopurynowa. Puryny odpowiadają za stężenie kwasu moczowego w wydalanym moczu. Bogate w puryny jest przede wszystkim mięso, ale także: rośliny strączkowe, herbata, kawa, czekolada i kakao. Walkę z nadmiarem kwasu moczowego wspierają pokarmy alkilujące mocz (zasadowe) - produkty mleczne i warzywa.

