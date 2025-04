Jak powinni się odżywiać chorzy dializowani?

Dializy to nie tylko konieczność zmiany organizacji całego planu dnia, ale także pewne ograniczenia dietetyczne. Ludziom, którzy muszą być przewlekle dializowani więcej „nie wolno” niż „wolno”. Powinni oni stale kontrolować jakość i ilość swoich posiłków, by nie dopuścić do negatywnych konsekwencji metabolicznych dla swojego organizmu. Dowiedz się, jak wyglądają zasady żywieniowe obejmujące chorych dializowanych.