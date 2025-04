Nie od dzisiaj wiadomo, że mózg może się uczyć dzięki zmianom zachodzącym w synapsach, czyli połączeniach pomiędzy komórkami nerwowymi. Nowością jest odkrycie, które sugeruje, że każda synapsa ma odpowiednią częstotliwość, lub rytm, w którym dochodzi do zmian w jej strukturze. Przez to, niczym stacje radiowe, każde połączenie pomiędzy neuronami, odpowiada jedynie przy określonej częstotliwości nauki. Dzięki tej wiedzy możliwe będzie stworzenie nowych metod leczenia dla osób z zaburzeniami procesów uczenia się.

„Wielu ludzi doświadcza problemów z pamięcią czy uczeniem się, a poza tym większości z nas daleko do Einsteina czy Mozarta.” - komentuje dr Mayank R. Mehta, główny autor pracy - „Nasza praca sugeruje, że niektóre z trudności z uczeniem się mogą być spowodowane faktem złego dostrojenia synaps do odpowiedniej częstotliwości.”

Naukowcy stwierdzili, że komórki nerwowe zachowują się jak anteny odbiorcze. Każda synapsa, których niekiedy na jednej komórce znajdują się tysiące, posiada jednak odpowiednią dla siebie częstotliwość. Dodatkowo by proces uczenia się przebiegał sprawnie częstotliwość impulsów musi być perfekcyjnie rytmiczna, inaczej nawet przy optymalnej częstości proces uczenia przebiegałby znacznie wolniej. To jednak nie wszystko. Udowodniono również, że optymalne dla każdej synapsy częstotliwości zmieniają się w momencie, gdy zacznie ona przechowywać jakąś informację.

Jeśli komuś zakręciło się w głowie od tych wszystkich synaps, połączeń i częstotliwości mamy ostatnią dobrą informację na koniec. Choć z pewnością potrzeba będzie jeszcze wielu lat badań to dzięki tej pracy pojawiła się nadzieja na leki, które pozwolą na „dostrojenie” synaps do odpowiednich rytmów. Dzięki temu możliwa będzie pomoc osobom z zaburzeniami procesu uczenia się i zapamiętywania. Dodatkowo o wiele więcej z nas będzie mogło stać się choć na chwilę Einsteinami.

