Obecnie coraz częściej mamy do czynienia z nadmiernym napięciem emocjonalnym i stresującymi sytuacjami. Prowadzi to do zwiększającej się częstości napięciowych bólów głowy oraz rosnących kosztów z tym związanych, m.in. z powodu częstszej niż u zdrowych osób absencji w miejscu pracy. Dlatego tak ważne jest poznanie tajemnicy napięciowego bólu głowy, co pozwoli skuteczniej z nim walczyć.

Co ma mięsień do bólu?

Niektóre teorie sugerują rolę wzmożonego napięcia mięśni w powstawaniu NBG. U części pacjentów z bólem głowy stwierdza się w badaniu bolesność mięśni czaszki przy dotyku oraz zwiększone napięcie mięśni barku, co próbowano bezskutecznie powiązać z genezą bólu głowy.

Inny pomysł sugerował udział mięśni poruszających żuchwą w tych mechanizmach; wzmożone napięcie emocjonalne powodować powodowałoby zaciskanie zębów, a to z kolei nieprzerwany skurcz m.in. mięśnia skroniowego. Impulsy nerwowe napływające z tego mięśnia miałyby skutkować bólem głowy.

"Nadwrażliwy" mózg

Kolejna teoria opiera się na zaburzonej pracy nerwów oraz ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. Brane są pod uwagę mechanizmy odczuwania bólu na poziomie tkanek (czyli obwodowe) oraz po przekazaniu informacji o bólu przez nerwy do mózgu (czyli ośrodkowe). Spróbujmy to wytłumaczyć. Na poziomie tkanki istnieją zakończenia nerwowe, wrażliwe na bodźce bólowe, które podlegają regulacji (zwiększeniu lub zmniejszeniu wrażliwości na bodziec). Regulatorami są substancje chemiczne, produkowane w tkankach.

Wydaje się, że nieprawidłowe oddziaływanie takich substancji na zakończenia nerwów doprowadza do ich ciągłej aktywacji, co objawia się jako ból. Być może złe ukrwienie i odżywienie mięśni i innych tkanek w obrębie głowy u chorych na NBG, np. pod wpływem stresu, doprowadza do wytwarzania tych niepożądanych związków.

Zobacz też: Jak psychika wpływa na bóle głowy?

Mózg i odbiór bodźców

Druga część hipotezy zakłada problemy w odbieraniu bodźców bólowych przez mózg. Trzeba wiedzieć, że zanim impulsy nerwowe osiągają poziom kory mózgowej (czyli naszej świadomości) przechodzą przez liczne struktury, w których dochodzi do ich modyfikacji. Szczególnie istotny jest nasz wewnętrzny system przeciwbólowy, w którym ważną rolę odgrywają substancje produkowane w naszym organizmie, tak zwane endogenne, opioidy.

Należą do nich endorfiny, znane powszechnie jako hormony szczęścia. Inną substancją o dużym wpływie na dobre samopoczucie oraz zmniejszenie odczuwania bólu jest serotonina. Badania pokazują, że osoby cierpiące na napięciowe bóle głowy mają mniej opioidów i serotoniny w mózgu. Są przez to bardziej na niego podatne. Ponadto u osób z NBG mózg może źle interpretować sygnały, które do niego dochodzą, i błędnie rozpoznawać np. ucisk jako ból.

Polecamy: Co zrobić gdy ból głowy pojawia się codziennie?

Reklama