Jak powstrzymać łysienie łojotokowe?

Łysienie łojotokowe to głównie problem mężczyzn w średnim wieku. Dolegliwość ta ma związek z hormonami i nadmiernym wydzielaniem łoju, które prowadzą do pojawienia się łupieżu łojotokowego, a w konsekwencji do wypadania włosów i łysienia. Jak powstrzymać łysienie łojotokowe?