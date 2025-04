Czy to pokrzywka?

Zwykle rozpoznanie choroby jest banalnie proste. Zmiany skórne łudząco przypominają wszystkim znane bąble spowodowane kontaktem z pokrzywą. Mają postać czerwonawych lub białawych zgrubień, wyraźnie odgraniczonych od zdrowej skóry. Ich rozmiary mogą być bardzo różne. Pojawiają się w ciągu minut, znikają po upływie godzin. Jednak pokrzywka to nie tylko bąble. Towarzyszy im nieznośne swędzenie. Poza tym może dochodzić do obrzęku twarzy i dróg oddechowych, co bywa bardzo niebezpieczne.

Usuń przyczynę

Najpierw trzeba ją poznać, co nie jest łatwym zadaniem. Różnorodność czynników wywołujących pokrzywkę jest ogromna! Alergeny pokarmowe oraz wziewne, leki i inne substancje chemiczne a nawet czynniki fizyczne mogą być przyczyną choroby. Do częstych alergenów należą: orzechy, owoce morza, jajka, produkty mleczne, pomidory, jagody, gluten, kurz, pyłek, pleśnie, żądło owadów, sierść i jad zwierząt, kosmetyki, materiały syntetyczne, niektóre leki.

Czynniki niezwiązane z alergią także bywają przyczyną pokrzywki. Najczęstsze to narażenie na niską bądź wysoką temperaturę lub silne nasłonecznienie, ucisk (np. noszenie ciasnej odzieży), wysiłek fizyczny, drażniące substancje chemiczne, aspiryna. Kiedy pojawią się bąble warto przede wszystkim spytać siebie, co nowego wprowadziliśmy do diety, jakie nowe kosmetyki stosujemy itp. Potem trzeba z tych wszystkich nowości zrezygnować i obserwować skórę. Często jest to czasochłonna i frustrująca praca, a jej efekty nie zawsze widoczne od razu.

Przykładowo, pozbycie się zwierzaka z domu spowoduje odczuwalny spadek stężenia jego alergenów dopiero po kilku miesiącach. Niestety wyeliminowanie tego, co szkodzi nie zawsze jest możliwe.

Zastosuj leki

Pokrzywka zniknie bez leczenia, jeśli znajdziemy i usuniemy jej przyczynę. Jednak przyjęcie odpowiednich leków przyspieszy ten proces. Farmaceutyki mają także nieocenioną wartość, jeśli nie da się zidentyfikować lub wyeliminować czynnika wywołującego chorobę. W tym przypadku tabletki trzeba łykać przewlekle.

W obydwu sytuacjach najczęściej stosuje się leki przeciwhistaminowe. Do skutecznych i bezpiecznych należą: difenhydramina, chlorfenamina, hydroksyzyna, cyproheptadyna. Niestety wywołują senność. Nowsze, pozbawione tego niepożądanego działania to cetyryzyna, loratadyna i feksofenadyna. Jeśli jeden z wymienionych leków nie pomaga, warto zamienić go na inny.

