Gdy się mocno uderzysz, drobne naczynia znajdujące się pod skórą pękają. Krew, która się w nich znajdowała, wylewa się, powodując obrzęk i zasinienie skóry. Tak tworzy się siniak. Skóra nad nim nie jest uszkodzona (czyli nie powstaje rana), zmienia jednak swoją barwę. Najpierw jest czerwona, potem powoli sinieje, następnie staje się żółtawa lub bladozielona. Zmiany barwy stłuczenia spowodowane są powolnym wchłanianiem krwi. Aby ten proces znacznie przyspieszyć, możesz zastosować kilka prostych sposobów.

Jak szybko pozbyć się siniaka?

Reaguj od razu

Zimno sprawia, że naczynia krwionośne kurczą się, co tamuje wypływ krwi. Dlatego jeśli się uderzysz, jak najszybciej przyłóż do bolącego miejsca zimny okład. Mogą to być kostki lodu zawinięte w chusteczkę, ręcznik zmoczony w lodowatej wodzie lub... mrożonka (także owinięta

w materiał). W aptekach można również kupić specjalne żelowe kompresy (np. Hot/Cold, Prel Blue), które trzyma się w lodówce, by zawsze były zimne.

Czas na ciepło

Po upływie doby od urazu połóż na uderzone miejsce ciepły wilgotny kompres. Może to być ręcznik zmoczony w wodzie z dodatkiem octu (5 łyżek na litr) lub w roztworze Altacetu albo wody Burowa (przygotuj według przepisu na opakowaniu). Taki zabieg rozszerzy naczynia i przyspieszy wchłanianie krwi.

Wzmocnij naczynia

To trzeci etap kuracji przeciwsiniakowej. W kolejne dni (7–10) stosuj maści z wyciągiem z arniki, żywokostu lub kasztanowca. Można też łykać preparaty z witaminą C, rutyną lub diosminą – wzmacniają one naczynia krwionośne.

Uwaga! Jeśli siniaki utrzymują się dłużej niż tydzień i bolą, trzeba iść do lekarza. Może to oznaczać zaburzenia w krzepliwości krwi.