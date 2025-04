Antytrądzikowa kuracja

Proponuję co jakiś czas przeprowadzać antytrądzikową kurację. Polega ona na tym, żeby przez np. sześć tygodni pić płyn sporządzony ze świeżych drożdży. W tym celu należy wymieszać ok. 2 dag świeżych drożdży z miodem i połową szklanki ciepłej przegotowanej wody. Pić go najlepiej rano, na czczo.

A może czosnek?

Trądzik skutecznie zwalczany jest przez zwykły czosnek. Drobno posiekany, a najlepiej starty należy przyłożyć na miejsca pokryte wypryskami i przykryć twarz gazą zwilżoną chłodnym naparem z rumianku. Po 15 minutach twarz przemyć odpowiednim tonikiem. Kompresu z czosnku nie wolno stosować przy cerze wrażliwej.

Jak pielęgnować?

Cerę trądzikową wieku dojrzałego można pielęgnować w domu, ale należy przestrzegać następujących zasad:

rano i wieczorem przemywać twarz, szyję i dekolt letnią wodą z dodatkiem antybakteryjnego żelu , można wybrać też bezalkoholowy tonik. Skórę należy osuszać delikatnie;

raz w tygodniu należy wykonać peeling, najlepiej enzymatyczny;

do mycia nie wolno używać szczoteczek czy gąbek będących siedliskiem bakterii. Twarz należy myć ciepłą (nie gorącą!) wodą i nie używać mydła;

na dzień stosować kremy nawilżające albo matujące z filtrami UV. Do makijażu zaś stosować tylko beztłuszczowe podkłady;

na noc używać kremów złuszczających , regulujących pracę gruczołów łojowych;

pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie usuwać zaskórników i krostek ani zdrapywać strupków;

wieczorem należy dokładnie oczyszczać skórę tonikiem lub mleczkiem przeznaczonym do cery trądzikowej.

