Łupież sprawia, że nie czujesz się swobodnie w towarzystwie. Trudno się czuć komfortowo, kiedy ubranie jest wiecznie obsypane białym pyłem. Choć łupież jest trudny do zwalczenia, można go ograniczyć lub zupełnie się go pozbyć. Jak?

1. Odnajdź wewnętrzny spokój i zmień dietę

Stres i notoryczne zmęczenie nasilają wszelkie problemy ze skórą głowy. Przemyśl sprawy, które przyprawiają cię o bezsenność – czy są tego warte? Zapisz się na jogę lub tai-chi i poszukaj wewnętrznego spokoju łącząc go ze zdrowym ruchem. Pamiętaj, że sen jest regenerujący dla całego organizmu (kładź się przed północą) i także pomaga zwalczać problemy skórne. Również dieta może zaburzać właściwe funkcje skóry. Postaraj się więc jeść posiłki z mniejszą ilością cukru, ciast i białego pieczywa, jedz więcej owoców i warzyw zielonych.

2. Myj włosy w letniej wodzie

W przeciwieństwie do gorącej, nie podrażni skóry głowy. Dostatniego płukania możesz używać zimnej wody, aby ograniczyć przetłuszczanie się skóry głowy – pamiętaj, że m.in. łój wydzielany przez gruczoły łojowe potęguje problem łupieżu.

3. Modeluj delikatnie

Pozwalaj włosom wyschnąć w temperaturze pokojowej. Jeśli już musisz używać suszarki, trzymaj ją ok. 20 cm od głowy i nastaw na letnie lub chłodne powietrze. Staraj się nie przegrzewać skóry.

4. Wybieraj delikatną koloryzację

Jeśli farbujesz włosy postaw na preparaty łagodniejsze dla skóry. Ogranicz farbowanie chemiczne - rób to rzadziej. Między koloryzacjami podkreślaj kolor środkami mniej agresywnymi, np. ziołowymi płukankami, henną. Farbuj włosy ton w ton zmywalnymi szamponetkami lub piankami bez amoniaku.

5. Uważaj na żele i lakiery

Kosmetyki do stylizacji bardzo często zawierają alkohol, który przesusza skórę głowy – to też działa na nią drażniąco. Lepiej więc używać ich jak najrzadziej i małej ilości.

6. Masuj skórę głowy

Poświęć na to przynajmniej 2-3 minuty w czasie nakładania szamponu. Nie pocieraj, tylko delikatnie, okrężnymi ruchami masuj. Rób to opuszkami palców, zaczynając od karku i czoła, przesuwaj się zawsze w kierunku szczytu głowy. W ten sposób pobudzisz cyrkulację krwi w skórze - gdy jest lepiej dotleniona i odżywiona, szybciej się regeneruje i gruczoły łojowe też działają sprawniej.

7. Nie noś uciskających okryć głowy

Skóra na głowie też chce oddychać. Czapka naciśnięta ciasno na głowę nie sprzyja temu. Za to sprzyja nadmiernemu przegrzewaniu się i poceniu. Stąd już tylko krok do zaburzeń pracy gruczołów łojowych i powstania łupieżu.

8. Czyść akcesoria do włosów

Szczotki, grzebienie, gumki, spinki - przynajmniej raz w tygodniu oczyszczaj w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego szamponu albo odrobiny płynnego mydła.

9. Nie drap skóry głowy

Łupież może powodować swędzenie skóry głowy. Opieraj się pokusie podrapania. Uważaj też, aby grzebień i szczotka nie drapały skóry, ponieważ problem może się nasilić.