Przede wszystkim prewencja

Ponieważ u osób z atopowym zapaleniem skóry prawie zawsze występuje suchość skóry kluczowe jest używanie preparatów natłuszczających, czy to w formie mydeł, balsamów lub olejków. Jest to działanie niezwykle ważne, ponieważ pozwala na skuteczniejsze i bezpieczniejsze stosowanie leków sterydowych. Kolejnym ważnym krokiem jest unikanie czynników podrażniających skórę, przede wszystkim, jeśli chodzi o ubrania (wełna i tkaniny sztuczne) i sytuacje mogące powodować wysuszenie skóry. Równie ważne jest unikanie alergenów powodujących występowanie atopowego zapalenia skóry. Oczywiście nie wszystkich czynników da się uniknąć (roztocza kurzu domowego), ale niektóre można prawie całkowicie wyeliminować (sierść zwierząt domowych).

Leczenie farmakologiczne

Główną bronią w doraźnym łagodzeniu procesu chorobowego są maści i kremy kortykosteroidowi. Należy jednak pamiętać o ostrożnym ich stosowaniu, ponieważ mogą mieć szereg skutków ubocznych (nie powinny być na dużej powierzchni ciała i przez długi okres czasu). Kortykosteroidy dzielimy na IV stopnie, jeśli chodzi o ich siłę działania. W ustabilizowanej chorobie atopowej stosuje się leki klasy I i czasami II (za wyłączeniem twarzy, jednak też przez krótkie okresy. W ciężkich przypadkach dopuszcza się dożylne stosowanie leków klasy IV. Innym lekiem o działaniu przeciwzapalnym jest cyklosporyna (polipeptyd wytwarzany przez grzyby). Także i w jego przypadku poprawa jest tymczasowa. W wypadku skóry pogrubiałej o zaawansowanym łuszczeniu stosuje się terapie dziegciami. Nieco rzadziej wspomagająco stosowane są antybiotyki (erytromycyna, klindamycyna, pochodne cefalosporyn). Sporo wątpliwości budzi stosowanie leków antyhistaminowych, których działanie sedatywne ma większe znaczenie niż antyhistaminowe, jednak niektórzy chorzy zauważają poprawę pod wpływem ich działania.

Inne metody leczenia

Jeśli chodzi o niefarmakologiczne formy leczenia dysponujemy fototerapią. Stosowane są tu promienie UVA, UVB, oraz fotochemioterapia. Przy dłuższym leczeniu należy brać pod uwagę niekorzystny efekt, jeśli chodzi o starzenie się skóry i promowanie kar cenogenezy. Niewątpliwie istotny wpływ na zmniejszenie ryzyka zachorowania w późniejszym wieku daje karmienie piersią przynajmniej do 6 miesiąca życia, optymalnie do końca 1 roku. Nie ma natomiast znaczenia unikanie lub stopniowe wprowadzanie niektórych produktów spożywczych.

