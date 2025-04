Rozpoznanie objawów

Grypa jest chorobą wirusową rozprzestrzeniającą się między ludźmi drogą kropelkową. Rozpoczyna się od przypominających przeziębienie objawów - wysokiej temperatury, dreszczy, bólów mięśniowo- stawowych, bólu głowi i gardła oraz kaszlu. Podobnych symptomów nie wolno lekceważyć. W przypadku ich wystąpienia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Przestawienie odporności

W trakcie ciąży w organizmie matki zachodzą liczne zmiany, które dostosowują jej ciało dla rozwijającego się maleństwa. Jako organizm obcy genetycznie, dziecko mogłoby powodować agresję układu immunologicznego matki - przez to jej odporność ustawiona jest w ciąży na stałe na niższym poziomie. Równowaga ta sprawia, że z jednej strony dziecko może rozwijać się spokojnie, z drugiej dwuosobowy organizm jest bardziej wrażliwy na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych, w tym wirusa grypy.

Sam się nie obroni

W czasie pierwszego trymestru ciąży nawet zwykła infekcja może być niebezpieczna dla rozwijającego się dziecka. Związane jest to z tym, że niewykształcone łożysko nie stanowi naturalnej bariery dla różnego rodzaju bakterii i wirusów. Dlatego tak ważnym jest, aby matka szybko diagnozowała infekcję i po konsultacji z lekarzem próbowała skutecznie ją zwalczyć. Dzięki szybkiej reakcji chroni zarówno siebie jak i płód przed poważnymi dla zdrowia konsekwencjami.

Potencjalne powikłania

Grypa może nie wywołać żadnych objawów widocznych przy porodzie u noworodka. Czasem jednak powoduje skrócenie czasu ciąży wywołując wcześniactwo poprzez łatwiejsze Działanie na macicę substancji powodujących skurcze przy podwyższonej temperaturze może wywołać przedwczesny poród. Poza tym wirus grypy powoduje ograniczenie wzrostu wewnątrzmacicznego, przez co niekorzystnie obniża masę urodzeniową dziecka.Zobacz też: Toksoplazmoza w czasie ciążySzybki powrót do zdrowia

Leczenie skupia się na łagodzeniu objawów. Preferowane są leki przeciwzapalne na bazie paracetamolu oraz leki przeciwkaszlowe czy krople do nosa. Nie wszystkie leki można bezpiecznie stosować w czasie ciąży, dlatego należy skonsultować ich przyjmowanie z lekarzem. Bardzo ważny jest odpoczynek i relaks. Pomoże on w szybkim powrocie do zdrowia.

Najważniejsza jest profilaktyka

Kobieta w ciąży powinna unikać zatłoczonych miejsc, skupisk dzieci i osób starszych, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Nie spotykaj się również z osobami, u których wiadomo, że choroba się rozwinęła. U tych kobiet, które planują w następnym sezonie grypowym zajść w ciążę zalecane jest szczepienie przeciw grypę. Jest ona ogólnie dostępna i w zasadzie bezbolesna. Trzeba jednak koniecznie poinformować lekarza o uczuleniu na białko jaja kurzego. Jeśli zapomniałaś o wcześniejszym szczepieniu, możesz to nadrobić w czasie ciąży - szczepionka jest na bazie martwego wirusa, więc nie zaszkodzi dziecku.





