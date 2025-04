Odwieczna dyskusja: ilość czy jakość?

Są to dwa podstawowe cele leczenia pozawałowego: poprawa jakości życia i jego przedłużenie. Poprzez przedłużenie życia rozumiemy przede wszystkim zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ponownego zawału czy innych chorób serca. Poprawa jakości życia to natomiast powrót do wszelkich aktywności, które mogły zostać przez zawał zahamowane.

Poprawa jakości życia

Na ten cel składają się następujące aspekty: powrót do aktywności fizycznej, zawodowej, towarzyskiej, rodzinnej, a także seksualnej. W pewnych przypadkach aktywność życiowa po zawale może być o wiele lepsza niż przed zawałem serca. Dzieje się tak w przypadku pacjentów, którzy wcześniej nie otrzymywali leków, mimo iż już wcześniej ich potrzebowali.

Zobacz też: Życie po zawale serca

Szeroka gama lekarstw

Jako, że incydenty sercowe są obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów, naukowcy i lekarze opracowali cały zestaw lekarstw, który ma na celu wyleczenie wszystkich konsekwencji zawału serca. Leki nasercowe są także jednymi z najczęściej stosowanych przez pacjentów (łącznie z lekami przeciwbólowymi), dlatego są też bardzo dobrze przetestowane, a przez to – bezpieczne, powszechne i (w dużej mierze) refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rodzaje leków podawanych po zawale serca

Podstawową rolą leków, które otrzymują pacjenci po zawale serca jest obniżenie ciśnienia krwi. Dzięki temu skutecznie zapobiegają one nawrotom zawału. Inne leki kontrolują poziom cholesterolu we krwi – obniżają go w razie nadmiernego podwyższenia, przez co zmniejsza się ryzyko powstania niebezpiecznych złogów w naczyniach krwionośnych. Zawał serca może spowodować wystąpienie arytmii (zaburzeń rytmu serca) – istnieje cała grupa leków, które skutecznie im przeciwdziałają. Dostępne są także lekarstwa, dzięki którym serce mniej się męczy – zmniejszą siłę jego pracy bez utraty jej efektywności. Bardzo dobry wpływ mają także leki „rozrzedzające” krew – dzięki nim krew sprawniej przemieszcza się w naczyniach, bez ryzyka zastojów. W przeciwdziałaniu zawału ważny jest także stan naczyń krwionośnych, które wcześniej mogły zostać uszkodzone – odpowiednie leki poprawiają ich budowę i funkcję.

Żyję dzięki lekom?

Leki są niezbędne w podtrzymaniu funkcji życiowych, prowadzących do pełnej aktywności. Działanie jednej tabletki nie jest tak bardzo istotne jak przyjmowanie ich regularnie. Na dłuższą metę bowiem, leki stosowane po zawale serca sprawiają, że osoba, która je przyjmuje może na powrót cieszyć się dobrym zdrowiem i witalnością bez potrzeby częstych wizyt w szpitalu.

Polecamy: Żyć bez działań niepożądanych

Reklama