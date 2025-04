SM nie można wyleczyć, ale...

Stwardnienie rozsiane jest chorobą nieuleczalną. Na chwilę obecną nie jest możliwe wykrycie jej przyczyny, zniwelowanie jej i całkowite wyleczenie z choroby. Jednakże lekarze stosują wiele leków z różnych grup, aby spowolnić postęp choroby i umożliwić choremu życie w jak najlepszym stanie przez długie lata. To są właśnie główne cele leczenia tej choroby – przedłużyć życie i zapewnić mu jak najlepszą jakość.

Leczenie rzutów choroby

W terapii ostrych, nagłych rzutów choroby stosuje się kortykosteroidy. Dzięki nim zostaje zlikwidowany nasilający się stan zapalny oraz towarzyszące mu objawy (ból, gorączka, objawy ogólne). Pomagają także w leczeniu skutków rzutów choroby. Poza tym stosuje się leczenie objawowe szpitalne (uzupełnianie płynów i witamin, odpowiednia pielęgnacja, kontrolowanie czynności życiowych), jeśli wymaga tego stan chorego.

W ciężkich przypadkach rzutów choroby można zastosować plazmaferezę. Jest to zabieg polegający na przesączeniu krwi przez specjalny filtr, który przepuszcza naturalne jej składniki (krwinki, płytki krwi, niezbędne białka), a zatrzymuje te, które nie powinny się w niej znaleźć (w przypadku SM chodzi o nieprawidłowe przeciwciała). Jest to jednak tylko chwilowe rozwiązanie, gdyż wyłapywane są jedynie już wytworzone przeciwciała. Proces ich powstawanie nadal będzie miał miejsce niezależnie od ich ilości we krwi – choroba nie zostanie więc zatrzymana, ale na pewno znacznie opóźniony będzie jej postęp.

Hamowanie postępu choroby

Pomiędzy rzutami chorym także podaje się leki – są to głównie preparaty immunosupresyjne (zmniejszają odporność, a przez to wyciszają odpowiedź organizmu na wytworzone przeciwciała, spowalniają uszkodzenia w mózgu). Ponadto dostępne są także preparaty ułatwiające odbudowę uszkodzonej osłonki komórek nerwowych. Leki te istotnie wpływają na spowolnienie choroby – zmniejszają liczbę i nasilenie rzutów, a zniszczone miejsca w mózgu widoczne w rezonansie magnetycznym ulegają częściowemu naprawieniu. Mimo to choroba nadal istnieje, nie zostaje wyleczona.

Leczenie następstw choroby

U niektórych pacjentów, rzuty choroby spowodowały już niemożliwe do usunięcia uszkodzenia w sieci połączeń nerwowych. Podaje się im leki, które ułatwiają życie z tymi uszkodzeniami. Są to leki rozluźniające skurcze mięśni szkieletowych i gładkich, uspokajające, przeciwbólowe, przeciwdepresyjne, niwelujące zmęczenie i osłabienie. Ponadto szerokie zastosowanie w leczeniu mają także metody rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii.