Chory przez pierwsze 24-48 godzin od przywiezienia do szpitala znajduje się w oddziale intensywnej opieki kardiologicznej (OIOK). Będzie podłączony do specjalnego monitora, który pozwala rejestrować non stop wynik badania EKG, a także podstawowe parametry życiowe. Jeżeli stan pacjenta będzie na to pozwalał później zostanie on przeniesiony na zwykły oddział kardiologiczny.

Leki podawane w szpitalu

W szpitalu będzie podawanych sporo lekarstw. W zależności od wskazań będą to: azotany, leki przeciwbólowe, leki przeciwpłytkowe (ASA, klopidogrel), ß–blokery, leki przeciwkrzepliwe, ACEI (inhibitory enzymu konwertującego) lub ARB (blokery receptora angiotensynowego) oraz statyny.

Leczenie zawału polega na udrożnieniu zablokowanej tętnicy. O tym, jaki sposób leczenia będzie podjęty decyduje wiele czynników m.in. czas dotarcia pacjenta do szpitala od momentu wystąpienia bólu, rodzaj oraz rozległość zawału. W sytuacji, gdy proponowane jest leczenie inwazyjne zawsze potrzebna jest zgoda pacjenta na jego pojęcie.

Zobacz także: Jak wygląda leczenie farmakologiczne zawału?

Zabiegi wykonywane po zawale serca

Inwazyjne metody leczenia zawału to: wykonanie zabiegu angioplastyki wieńcowej (PCI) lub założenie by-passów (CABG).

Angioplastyka z perspektywy pacjenta jest zabiegiem bardzo przypominającym koronarografię. Na końcu cewnika znajduję się jednak specjalny balonik, który powoduję rozszerzenie zwężonego miejsca w naczyniu. Aby nie doszło to ponownego zamknięcia, zazwyczaj umieszczana jest w tym miejscu specjalna metalowa sprężynka (tzw. stent).

Wstawianie by-passów jest operacją wymagająca otwarcia klatki piersiowej. Miedzy tętnice umieszczane są nowe naczynia (zazwyczaj pobrane z żył kończyny dolnej), które stanowią drogę poboczną dla krwi i powodują powrót jej przepływu.

Polecamy: Inwazyjne metody leczenia zawału mięśnia sercowego

Co dalej?

Gdy chory po zabiegu czuję się dobrze i nie ma żadnych dodatkowych powikłań zawału, może zostać przeniesiony na zwykły oddział. W odpowiednim czasie włączana jest rehabilitacja. Czas pobytu w szpitalu zależy od stanu zdrowia danej osoby.

Po wyjściu do domu istotne jest, aby pamiętać o zaleceniach lekarskich i niezbędnej profilaktyce. Nawet, gdy czujemy się dobrze, powinniśmy zadbać o likwidacje czynników ryzyka, które to zawału doprowadziły.

Reklama