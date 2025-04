Nawet co druga osoba zgłaszająca się do lekarza z powodu dolegliwości żołądkowo-jelitowych może usłyszeć jako diagnozę zespół jelita drażliwego (ang. irritable bowel syndrome, w skrócie IBS). Jak radzić sobie z tą powszechną chorobą?

Ogólne zasady postępowania

Wciąż nie wiadomo, co dokładnie jest przyczyną zachorowania na zespół jelita drażliwego. Z tego powodu nie jest możliwe leczenie przyczynowe, a jedynie łagodzenie dolegliwości, co określa się jako leczenie objawowe. W leczeniu IBS bardzo ważny jest dobry kontakt i współpraca między pacjentem a lekarzem. Chory powinien mieć świadomość, że jego choroba nie jest groźna dla życia. Z drugiej strony, jego dolegliwości nie mogą być lekceważone.

Zmiany w jadłospisie

Odpowiednie odżywianie się jest jednym z najistotniejszych elementów leczenia zespołu jelita drażliwego. Pozwala ono łagodzić i zapobiegać takim dolegliwościom jak biegunka, zaparcia, bóle brzucha, uczucie pełności czy wzdęcia. Nie istnieje jedna „cudowna” dieta polecana wszystkim osobom z IBS. Ważne jest, żeby była ona różnorodna i bogata we włókna roślinne.

Najważniejsze zasady dietetyczne w zespole jelita drażliwego:

nieprzepełnianie talerza, czyli rezygnacja z dużych porcji; lepszym rozwiązaniem będzie rozłożenie tej samej ilości jedzenia na 2-3 porcje i spożycie ich w krótkim odstępie czasu,

regularne spożywanie posiłków o stałych porach,

jedzenie powoli, w spokoju, dokładne przeżuwanie pokarmu,

picie odpowiedniej ilości płynów, najlepiej niegazowanej wody mineralnej lub niesłodzonych herbatek ziołowych; napoje gazowane, kawa i alkohole są przeciwwskazane,

chociaż owoce i warzywa są zalecane, należy unikać tych wzdymających, jak fasola, kapusta i brukselka,

w przypadku zaparć korzystne może być spożywanie 2-3 razy dziennie 1-2 łyżek otrąb pszennych.

Leczenie farmakologiczne

Przyjmowanie środków farmakologicznych ma w leczeniu zespołu jelita drażliwego znaczenie wspomagające. Leki są stosowane zwykle do łagodzenia objawów nieprzemijających mimo stosowania odpowiedniej diety. Stosuje się je również objawowo, w zależności od dolegliwości chorego.

Leki stosowane w zespole jelita drażliwego:

leki rozkurczające (hioscyna, bromek oksyfenonium) w przypadku bólów brzucha,

leki przeciwbiegunkowe: loperamid, difenoksylat, cholestyramina,

laktuloza u osób z zaparciami,

symetykon w przypadku wzdęć,

leki przeciwdepresyjne u osób z przewlekłym bólem brzucha,

probiotyki, czyli preparaty zawierające „dobre" dla przewodu pokarmowego bakterie; probiotyki łagodzą dolegliwości u wielu osób (ich skuteczność nie została jednak jednoznacznie potwierdzona).

