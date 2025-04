Jak zmienia się nasz organizm podczas starzenia się?

Wiadomo, że wraz ze starzeniem się organizmu następują pewne zmiany w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego i nie tylko. Dochodzi do zwiększenia sztywności naczyń i niesprawności baroreceptorów (czujników ciśnienia tętniczego krwi) sprzyjających poposiłkowym i ortostatycznym spadkom ciśnienia. Upośledzona jest także funkcja wątroby, co obniża metabolizm leków i zwiększa ryzyko ich kumulacji w organizmie. Obserwuje się spadek przepływu nerkowego i filtracji kłębuszkowej, co powoduje zmniejszone wydalanie leków i skutkuje występowaniem częstszych niekorzystnych interakcji lekowych i działań niepożądanych. Wszystkie te różnice muszą zostać uwzględnione przy doborze farmakoterapii.

Zobacz też: Jak dochodzi do nadciśnienia tętniczego?

Czym różni się nadciśnienie u osób starszych?

U osób w wieku podeszłym najczęstszą postacią nadciśnienia tętniczego jest izolowane nadciśnienie skurczowe. Często występuje też hipotensja ortostatyczna oraz duża zmienność ciśnienia krwi. Należy także myśleć o nadciśnieniu wtórnym. Najczęstsze przyczyny nadciśnienia wtórnego u osób w podeszłym wieku wynikają z uogólnionej miażdżycy powodującej nadciśnienie naczyniowo-nerkowe. Częsta jest też niewydolność nerek, nadczynność lub niedoczynność tarczycy.

Jak przebiega leczenie nadciśnienia u osób starszych?

Celem leczenia nadciśnienia tętniczego u osób starszych powinno być uzyskanie najniższych dobrze tolerowanych wartości ciśnienia, optymalnie poniżej 140/90 mmHg. Docelową normalizację ciśnienia należy uzyskiwać powoli. Leczenie zaczyna się od stopniowej monoterapii najlepiej niskimi dawkami. Przy nieskuteczności jednego leku można spróbować leku z innej grupy.

U osób starszych najchętniej stosuje się blokery kanałów wapniowych i tiazydy. Zauważono najlepszą tolerancję tych leków u osób starszych i najmniej działań niepożądanych. Najlepiej unikać leczenia skojarzonego kilkoma lekami. Można ewentualnie spróbować leków złożonych, zawierających w swoim składzie dwa leki o innych mechanizmach działania. Im mniej leków tym większa szansa na przyjmowanie ich przez pacjentów. O ile to możliwe należy stosować leki długodziałąjące, umożliwiające przyjmowanie ich raz dziennie. Należy także wziąć pod uwagę inne leki przyjmowane przez pacjentów, aby uniknąć niekorzystnych interakcji lekowych.

Zobacz też: Jak dochodzi do nadciśnienia tętniczego?

Ogólne zasady leczenie hipotensyjnego u osób starszych:

Reklama

obniżać ciśnienie stopniowo,

rozpoczynać leczenie od małych dawek leków,

pamiętać o możliwości interakcji z innymi lekami,

wybierać prosty schemat leczenia.

Reklama

Bardzo ważne są pomiary ciśnienia w domu, które pozwalają ocenić czy uzyskano właściwy efekt leczenia hipotensyjnego. Konieczne są wizyty kontrolne. W trakcie każdej wizyty należy pytać o tolerancję leczenia. W razie znacznych działań niepożądanych starać się zmieniać leki tak, aby najlepiej dostosować je do pacjenta.