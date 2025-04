Rola rehabilitacji

Rehabilitacja u osoby z porażeniem ma na celu zapobieganie groźnym następstwom długotrwałego unieruchomienia. Natomiast rehabilitacja porażonej kończyny ma za zadanie utrzymanie fizjologicznego zakresu ruchów w stawie, zapobieganie powstawaniu przykurczów oraz zapobieganie zwyrodnieniu chrząstki stawowej (przez pobudzanie wytwarzania mazi stawowej).

Ćwiczenia bierne kończyny dolnej, czyli takie, które wykonuje rehabilitant, mają również zapobiegać powstawaniu obrzęków, poprawiać ukrwienie i odżywienie tkanek, a przez to zabezpieczać przed powikłaniami zakrzepowymi.

Przebieg i rodzaj ćwiczeń

Ćwiczenia powinny być wykonywane ostrożnie, powoli i systematycznie. Program rehabilitacji zawsze musi być dobrany indywidualnie do pacjenta.

Przykładowe ćwiczenia przy porażeniu kończyny:

rotacja w stawie biodrowym - noga zgięta w kolanie do kąta 90º, rehabilitant podtrzymuje kolano i stopę; stopa jest pociągana do strony wewnętrznej, a potem w stronę drugiej nogi,

zginanie nogi w biodrze - noga zgięta jw., podtrzymuje się ją pod kolanem, kolano jest delikatnie dociskane w stronę klatki piersiowej; dociskanie stawów jest ważne w rehabilitacji osoby sparaliżowanej, ponieważ wzmaga ono wytwarzanie ochronnej mazi stawowej,

rozciąganie mięśni z tyłu uda - stopa pacjenta zostaje oparta na ramieniu rehabilitanta, następnie jest lekko unoszona do góry,

, następnie jest lekko unoszona do góry, rozciąganie mięśni podudzia - stopa jest oparta na przedramieniu rehabilitanta, kolano wyprostowane, podtrzymywany jest staw skokowy górny, stopa jest delikatnie pociągana w kierunku kolana – pozwala to na rozciągnięcie mięśnia brzuchatego łydki,

rozciąganie ścięgna Achillesa - jedna ręka jest położona na kolanie, druga trzyma pietę i naciąga lekko całą stopę w stronę goleni,

zginanie i prostowanie palców stopy - poruszane są razem wszystkie palce stopy do przodu i do tyłu, a potem każdy z osobna,

rotacja w stawie skokowym - stopa jest odpowiednio przytrzymywana i wykonuje się nią ruchy okrężne,

, zgięcie i wyprost w stawie biodrowym - chory zostaje ułożony na boku, jedna ręka jest układana na przyśrodkowej części kolana, a druga na miednicy chorego i przesuwa nogę do przodu i do tyłu,

odwodzenie i przywodzenie w stawie biodrowym - noga jest odpowiednio podtrzymywana, przesuwa się ją do strony zewnętrznej łóżka i z powrotem.

Osoba, która jest zmuszona do pozostawania w łóżku ze względu na brak ruchu jest szczególnie predysponowana do występowania przykurczów mięśniowo–więzadłowych, usztywnień stawów, niewłaściwego ułożenia kończyn, rozwoju spastyczności, odwapnienia kości, a przez to licznych złamań. Szczególnie niebezpieczne są tworzące się odleżyny.

