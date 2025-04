Przygotowanie do zaprotegowania

U pacjentów po amputacji kończyn dolnych niezwykle ważny jest tzw. okres poszpitalny, czyli przygotowanie po zaprotezowania, trwające około 3 miesięcy. W tym czasie chory i zespół współpracujących z nim lekarzy i rehabilitantów dążą do pełnego wygojenia się rany pooperacyjnej oraz odpowiedniego uformowania kikuta.

Przygotowanie do zaprotezowania obejmuje:

Formowanie kikuta – ma na celu nadanie kikutowi odpowiedniego kształtu, tak aby dobrana później proteza była wygodna dla pacjenta i nie stwarzała problemów podczas ruchu. Odbywa się ono na dwa sposoby. Kształt walca, do jakiego dążymy, uzyskujemy poprzez odpowiednie bandażowanie kikuta bandażem elastycznym oraz formowanie masy mięśniowej ćwiczeniami czynnymi wolnymi i czynnymi oporowym

Hartowanie kikuta – ma na celu doprowadzenie kikuta do takiego stanu, aby pacjent mógł bez bólu nosić na nim protezę. Hartowanie rozpoczynamy kilka dni po operacji, a polega ono na delikatnym masowaniu kikuta ręką. Po zagojeniu blizny pooperacyjnej kikut masujemy intensywniej, ugniatając go, oklepując i rozcierając. Kikut można także hartować naciskając nim na miękkie, a następnie twarde powierzchnie lub termicznie poprzez wkładanie go naprzemiennie do zimnej i ciepłej wody.

Rehabilitacja po wstawieniu protezy

Rehabilitację po zaprotezowaniu zaczyna się od nauczenia pacjenta posługiwania się protezą. Fizjoterapeuta pokazuje choremu, jak ma prawidłowo zakładać protezę i jak dbać o kikuta. Kikut musi być przed chodzeniem umyty i dokładnie wysuszony. Skarpeta, którą należy obowiązkowo zakładać na kikut, powinna być co dzień prana. Ważne jest, że protezy uda zakładamy w pozycji stojącej lub leżącej, natomiast protezy podudzia zakładamy przy zgiętym kolanie.

Kolejnym etapem jest nauka stania i chodzenia. Początkowo pacjent uczy się stać przy obustronnych barierkach, podtrzymując się rękoma. Następnie rehabilitant uczy chorego przenoszenia ciężaru ciała na protezę i sterowania protezą w chodzie. Dalszym etapem jest chodzenie przy barierkach, później z pomocą balkoniku, kul aż wreszcie samodzielne stawianie kroków. Podczas wszystkich ćwiczeń rehabilitant koryguje postawę pacjenta, pomaga mu opanować odpowiednią technikę chodu i poprawia ułożenie protezy. Po nauczeniu chorego samodzielnego chodzenia, stosuje się ćwiczenia wzmacniające mięśnie: ćwiczenia w wodzie, na atlasie, chodzenie po nierównym terenie i po schodach.

