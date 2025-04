Biegunka jest częstym powikłaniem leczenia antybiotykami: dotyczy do 10% dorosłych i do 15% dzieci. W zdecydowanej większości jej pochodzenie nie jest znane, ale często jej przyczyną jest bakteria Clostridium difficile. Może ona spowodować szeroki zakres schorzeń: od lekkich biegunek, po ciężkie rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego.

Skąd w jelicie bakteria Clostridium difficile?

Clostridium difficile jest bakterią powszechnie występującą w środowisku – w wodzie, w glebie, w kale zwierząt, a także w otoczeniu chorych. Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez ręce personelu szpitalnego, bądź kontakt ze skażonymi sprzętami. Bakteria ta nie jest składnikiem prawidłowej flory w jelicie grubym, jednakże wiele dzieci oraz sporadycznie dorośli mogą być jej bezobjawowymi nosicielami.

Jak dochodzi do biegunki po zakażeniu Clostridium difficile? Biegunka wywoływana przez tą bakterię, jest spowodowana działaniem toksyn A i B. Wiążą się one z błoną śluzową jelita powodując jego uszkodzenie.

Które antybiotyki mogą doprowadzić do zapalenia jelita?

Praktycznie każdy stosowany powszechnie antybiotyk może być ryzykiem wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. Najczęściej jednak dotyczy to antybiotyków o szerokim zakresie działania. Warto wymienić: ampicylinę, klindamycynę, cefalosporyny oraz rzadziej erytromycynę czy aminoglikozydy. Ponadto, poza antybiotykoterapią, także inne czynniki wpływają na zakażenie Clostridium difficile.

Zakażeniu Clostridium difficile sprzyjają:

wlewki doodbytnicze ( lewatywy ),

), zakażenie innymi drobnoustrojami (np.Salmonella),

napromienianie chorych z nowotworami,

leki przeciwnowotworowe ,

, zły stan ogólny chorego.

Jak objawia się rzekomobłoniaste zapalenie jelit?

Objawy rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego to przede wszystkim: silny ból brzucha, obfita wodnista biegunka zawierająca śluz, czasem również z domieszką krwi, podwyższenie temperatury ciała oraz wysoka liczba leukocytów w badaniach laboratoryjnych krwi. Objawy mogą wystąpić już po kilku dniach leczenia, bądź nawet po kilku tygodniach od zakończenia antybiotykoterapii. Leczenie powinno wdrożyć się natychmiast ze względu na groźne powikłania: odwodnienie, wstrząs, zaburzenia elektrolitowe oraz odczynowe zapalenia stawów. Najcięższym powikłaniem jest tak zwane megacolon toxicum – powiększenie jelita grubego, które może doprowadzić do jego perforacji.

Jak leczyć zakażenie Clostridium difficile?

Lekiem pierwszego wyboru stosowanym w leczeniu zakażenia Clostridium difficile jest metronidazol. Stosuje się go przez 10 dni, w ciągu których zabronione jest spożywanie alkoholu. W sytuacji, gdy metronidazol nie skutkuje, należy zastosować wankomycynę. Leczenie rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego ma na celu wyeliminowanie bakterii, usunięcie objawów oraz zapobieganie nawrotom choroby.

