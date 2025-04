Działanie środków znieczulających ogólnie

Słowo ‘znieczulenie’ kojarzy się najbardziej z brakiem odczuwania bólu, lecz nie jest to jedyne działanie środków znieczulających na organizm ludzki. Oprócz zniesienia odczuwania nieprzyjemnych bodźców, leki mają również na celu zniesienie pamięci, osłabienie odruchów i zwiotczenie mięśni. Sen osiągany za pomocą leków anestetycznych jest nieco inny niż ten nocny, we własnym łóżku. Znieczulenie ogólne bowiem powoduje sen tak głęboki, że możliwe jest przeprowadzenie operacji.

Zespół anestezjologiczny

Obowiązkowo, oprócz podawania leków, anestezjolog zajmuje się monitorowaniem funkcji życiowych pacjenta. Lekarz ten odpowiada za całokształt funkcji życiowych, za ogólne zdrowie i życie pacjenta. Towarzyszy mu pielęgniarka anestezjologiczna, która dodatkowo sprawdza i podaje leki.

Kiedy znieczulenie ogólne?

Znieczulenie ogólne stosuje się w przypadkach operacji, które będą trwały długo, mogą wpływać na drożność dróg oddechowych lub wymagają niewygodnej pozycji. Znieczulenie ogólne jest również metodą stosowaną z wyboru u dzieci.

Uwaga na to, co mówi lekarz!

Odpowiednie przygotowanie się do znieczulenia ogólnego jest niezmiernie istotne. Ponieważ podczas znieczulenia wygaszony jest odruch obronny uniemożliwiający przedostawanie się pokarmu z przełyku do dróg oddechowych, bardzo ważne jest, by nie spożywać żadnego pokarmu w porach wyznaczonych przez lekarza- zazwyczaj 6 godzin przed planowanym zabiegiem. W miarę możliwości należy zapytać o to, czy pożyteczne będzie stosowanie leków branych na co dzień. Lekarz zadecydować może bowiem o odstawieniu leków takich jak np. aspiryna. W przypadku cukrzycy warto porozmawiać z lekarzem wcześniej na temat stosowania insuliny przed samą operacją.

Nieprzyjemne pozostałości

Po znieczuleniu ogólnym bardzo często pojawia się ból gardła związany z umieszczeniem rurki intubacyjnej. Wystąpić mogą również nudności i wymioty oraz uczucie suchości w ustach. Normalnym jest również odczucie zimna czy senność.

