Istnieje grupa osób, która jest bardziej narażona na stres. Są to osoby, które mają podwyższoną potrzebę stymulacji. Wybierają one zawody, które wiążą się z ekstremalnymi zadaniami lub bardzo dużą odpowiedzialnością. W tych okolicznościach, jeśli ich odporność na stres nie jest wyższa niż odporność przeciętnego człowieka, stają się ofiarami stresu chronicznego. Cechuje się on płytkim snem, brakiem entuzjazmu, bólami kręgosłupa i żołądka, a prowadzi do rozdrażnienia, problemów z koncentracją i niepokojem. W walce ze stresem niezbędny jest optymizm i samoakceptacja.

