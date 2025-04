By doszło do zapłodnienia

Aby nastąpiło zapłodnienie, plemniki muszą przedostać się z pochwy przez szyjkę macicy, jamę macicy i część jajowodu do bańki jajowodu, gdzie spotkają komórkę jajową i się z nią połączą. Dziać się tak może w określonych dniach cyklu, po owulacji i gdy śluz szyjkowy ma odpowiednią konsystencję. Dodatkowo narząd rodny musi być drożny na całej drodze plemników. Te małe komórki bowiem nie są w stanie przedostać się przez obfite zrosty, które są najczęstszą przyczyną bezpłodności. Komórka jajowa natomiast uwalniana jest na zewnątrz jajników, wyłapywana przez strzępki jajowodów z de facto jamy brzusznej, która jest przestrzenią pomiędzy jajnikami, a strzępkami jajowodów i zostaje dalej przeniesiona do bańki jajowodu, gdzie spotyka plemniki.

Przeczytaj: Zapłodnienie - powstanie nowego życia

Reklama

Kiedy zleca się HSG?

HSG, czyli histerosalpingografię wykonuje się jako jeden z pierwszych etapów diagnostyki niepłodności. Niepłodność nie jest chorobą jednej osoby- jest chorobą partnerów. Jeżeli para po roku regularnego współżycia (oczywiście bez użycia środków antykoncepcyjnych) nie pocznie potomka, powinna zgłosić się do lekarza w celu zdiagnozowania przyczyn i leczenia ewentualnej patologii. Niedrożność jajowodów jest najczęstszym czynnikiem żeńskim niemożności zajścia w ciążę. Dodatkowo badanie może służyć jako pomoc w przypadku innych patologii, o których mowa będzie niżej.

Polecamy: Diagnostyka niepłodności - czynnik męski czy żeński?

Reklama

Fotel ginekologiczny, kontrast, promienie rentgenowskie

Badanie wykonuje się około 10 dnia cyklu. Do jamy macicy poprzez kanał szyjki macicy odpowiednim instrumentem podaje się kontrast, który następnie przechodzi do naturalnego ujścia narządu rodnego kobiety- poprzez jajowody wylewa się do jamy brzusznej. Promienie rentgenowskie mają za zadanie wyłapać kontrast i określić kształt narządów, przez które przepływa. Podają również informacje na temat ewentualnych odkształceń ich światła czy zaburzeń drożności. Oznacza to, iż w HSG oprócz zamknięcia światła jajowodów można zobaczyć także wady anatomiczne narządu rodnego, jak na przykład przegrody macicy utrudniające donoszenie ciąży lub polipy, czy wypukłe mięśniaki. W czasie badania wykonuje się 2 lub 3 zdjęcia rentgenowskie, ale w przypadku niektórych schorzeń wskazana jest większa ilość zdjęć lub zmiana pozycji.

Jest to badanie proste, ogólnie dostępne i bezpieczne, przez co jest szeroko stosowane. Powikłania w zasadzie nie zdarzają się u osób nie uczulonych na jodowe środki kontrastujące.