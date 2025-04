Należy pamiętać, że atak klasterowego bólu głowy trwa średnio 15-20 minut, maksymalnie do 2 godzin, dlatego stosowane leczenie objawowe musi się ujawniać po naprawdę krótkim czasie, aby chory odniósł z niego relatywną korzyść. Kryteria te obecnie spełniają: tlen, podskórnie podawany sumatryptan oraz ergotamina i dwuhydroergotamina (DHE).

Podajemy tlen

100% tlen jest podawany przez maskę twarzową z rezerwuarem, z prędkością przepływu 8-10 litrów na minutę, przez około 15 minut od początku napadu. Chorzy w tym czasie powinni siedzieć lub stać w pozycji pochylonej do przodu. Tak niewymyślny środek leczniczy cechuje się naprawdę znaczną skutecznością, najprawdopodobniej dzięki właściwościom kurczącym naczynia krwionośne. Niestety metoda ta ma swoje wady: jest trudno osiągalna, ponieważ konieczny jest ciągły dostęp do reduktora i butli tlenowej. W dodatku jest to metoda droga.

Włączamy sumatryptan

Lek ten w dawce 6mg jest podawany podskórnie skracając czas napadu do około 10 minut. Przeciwwskazane jest jego podawanie, jeżeli w ciągu ostatniej doby chory przyjął ergotaminę. Lek ten jest też nieskuteczny w profilaktyce napadów. Niewątpliwie jego wadą jest to, iż może być podany jedynie 2x w ciągu doby, co przy znacznej liczbie powtarzających się ataków czyni ten sposób terapii mało przydatnym. Wśród działań niepożądanych warto nadmienić: uczucie mrowienia, senność, zawroty głowy, przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego, uderzenia gorąca, nudności/wymioty, uczucie gorąca, rozpierania lub ściskania.

Ergotamina i Dwuhydroergotamina (DHE)

Dwuhydroergotamina cechuje się najszybszym działaniem po wstrzyknięciu dożylnym, wolniejszym po podaniu domięśniowym i podskórnym. W Polsce jest jednak dostępna w postaci donosowego sprayu podawanego do każdego przewodu nosowego. Ergotamina jest to wyizolowany ze sporyszu alkaloid stosowany w postaci inhalacji za pośrednictwem 2-3 wdechów. Z działań niepożądanych najczęściej obserwuje się: zawroty głowy, nudności/wymioty, biegunkę, zapalenie jelit, skurcze jelit i żołądka.

Lidokaina

Donosowe podanie lidokainy 4% powoduje blokadę zwoju klinowo-podniebiennego (tutaj znajdują się ciała komórek przewodzących bodźce bólowe), a w ten sposób przerywa napadu bólu. Postępowanie to jest szczególnie przydatne szczególnie, gdy dolegliwości dotyczą dolnej części twarzy.

