Masz wodnisty katar, gwałtowne napady kichania i łzawią ci oczy? To typowe objawy kataru siennego. By go skutecznie leczyć, najpierw trzeba sprawdzić, na co jesteś uczulona. Dlatego zgłoś się do lekarza alergologa, który skieruje cię na testy skórne.

Ogranicz kontakt z alergenami

To podstawa leczenia. W kalendarzu pylenia sprawdzisz, kiedy pylą uczulające cię rośliny. W tym czasie staraj się spędzać jak najwięcej czasu w pomieszczeniach. Wietrzyć możesz późnym wieczorem i po deszczu – wtedy stężenie pyłków jest najmniejsze. Wychodząc na dwór, wkładaj okulary przeciwsłoneczne. To ochroni oczy przed łzawieniem. Po powrocie do domu umyj twarz i ręce (a najlepiej weź prysznic) oraz włóż świeże ubranie.

Sięgnij po leki

Objawy kataru siennego złagodzą leki przeciwzapalne i przeciwalergiczne (w tabletkach lub aerozolu). Część z nich można kupić bez recepty, ale przed ich użyciem lepiej skonsultuj się z lekarzem. Warto też kilka razy dziennie przepłukać nos roztworem soli morskiej.

Domowe recepty

By objawy kataru siennego były mniej nasilone, miesiąc przed okresem pylenia jedz miód pochodzący z okolicy, w której mieszkasz. Zacznij od łyżeczki i codziennie zwiększaj o jedną, aż do 10. Przez kolejne 10 dni stopniowo zmniejszaj dawkę.