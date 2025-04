Alergia może skutecznie popsuć każdy, nie tylko wakacyjny wyjazd. Latem najbardziej narażone są osoby uczulone na pyłki traw i pożywienie. O czym powinny one pamiętać wybierając się w podróż?

Reklama

Nie jedź w góry



Masz uczulenie na pyłki traw? Planując podróż, sprawdź mapę pylenia. Polska podzielona jest na kilka regionów, w których rośliny pylą w różnych okresach.

Dlatego, choć w centralnej Polsce natężenie pyłków traw znacznie się w lipcu zmniejsza, nie powinieneś w tym miesiącu wyjeżdżać w góry. Trawy będą tam pylić bardzo mocno od połowy do końca lipca. Nie planuj także wyjazdu do Skandynawii. W krajach na północy Europy trawy właśnie zaczynają pylić.

W lipcu możesz jechać do Grecji



Południowa Europa – Grecja czy Włochy – okres pylenia traw ma już za sobą. Muszą tu jednak uważać alergicy uczuleni na owoce morza (bardzo silnie uczulające). Reakcję alergiczną może wywołać nawet niewielka „dawka” alergenu.

– Może się zdarzyć, że przygotowane dla nas danie miało tylko kontakt z owocami morza, np. kucharz nie umył dokładnie patelni, na której smażył nasz posiłek, i już wywoła to reakcję – ostrzega prof. Emeryk.

Dlatego zawsze warto uważać i np. uprzedzać kelnera o swojej przypadłości. Obok owoców morza, bardzo silnie uczulającym pokarmem są orzeszki – również popularny składnik dań śródziemnomorskich.

Pamiętaj o filtrach!



Reakcję alergiczną może wywołać nawet krótki kontakt z alergenem.

Jeśli więc wybieramy się w podróż, zadbajmy, by nasz samochód miał sprawne filtry przeciwpyłkowe. Wystarczy, że w czasie podróży nawdychamy się pyłków, przejeżdżając np. przez góry, by narazić się na nieprzyjemne konsekwencje.

Zobacz też: Antyalergiczne odkurzacze, czyli jaki sprzęt wybrać, by alergik mógł czuć się bezpiecznie

Zaplanuj odczulanie



Pamiętaj, że alergię można leczyć, a nie tylko przeciwdziałać jej objawom.

Koniec wakacji to najlepszy moment na rozpoczęcie kuracji odczulającej. W przypadku uczulenia na pyłki prowadzi się ją bowiem okołosezonowo.

Najnowocześniejsza metoda odczulania, jaką jest – dostępna już także w Polsce – szczepionka podjęzykowa, sprawia, że immunoterapia nie jest już tak uciążliwa jak kiedyś. Krople i tabletki podawane pod język nie wymagają tak częstych wizyt u lekarza, jak zastrzyki. Stosuje się u dorosłych i dzieci od 5-go roku życia, można je przyjmować w domu, czy nawet będąc w podróży.

Dlatego, jeśli już się odczulasz za pomocą szczepionki w kroplach, pamiętaj o zabraniu ze sobą w podróż termosu, w którym będziesz mógł ją przewozić. Krople powinny być przechowywane w temperaturze 2-8 stopni C. Dlatego w hotelu czy na kempingu musisz trzymać ją w lodówce oraz zadbać, by podróżowała w chłodzie.

Reklama

Unikaj kontaktu z alergenem



Generalna zasada: ograniczaj jak tylko możesz możliwość wejścia w kontakt z tym, co Cię uczula.

Jeśli są to pyłki – śpij przy zamkniętych oknach, unikaj spacerów w okresach nasilenia pylenia, noś zabudowane okulary przeciwsłoneczne, po spacerze bierz prysznic, by usunąć pyłki z ciała, zamykaj okna w czasie jazdy samochodem.

Konsultacja: prof. Andrzej Emeryk, alergolog, kierownik Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Zobacz też: Gdzie w mieszkaniu mogą kryć się alergeny?

Źródło: materiały prasowe Odczulanie.info/mn