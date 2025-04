Kochasz lato, wygrzewanie się na słońcu i upalne dni? My z pewnością tak! Jednak gdy temperatura zaczyna przekraczać 30 stopni Celsjusza, musisz pamiętać o paru zasadach bezpieczeństwa!

Jak bezpiecznie przetrwać upały?

Wystarczy, że zastosujesz się po 6 prostych zasad:

1. Pij więcej wody

Podczas upałów, gdy mocniej się pocisz, tracisz też więcej wody. By zapobiec odwodnieniu pamiętaj by dostarczyć organizmowi więcej płynów niż zwykle. Nie czekaj do momentu, aż poczujesz pragnienie - co 2-3 godziny wypij szklankę wody. Unikaj za to alkoholu i słodkich napojów - zamiast nawadniać organizm, przynoszą odwrotny efekt!

2. Pamiętaj o kremie z filtrem

Jeśli zamierzasz spędzić czas na zewnątrz, pamiętaj o odpowiedniej ochronie. Krem z filtrem i nakrycie głowy to niezbędne minimum! I nie chodzi tu tylko o ochronę przed poparzeniami słonecznymi (choć na te też oczywiście trzeba uważać, ale o ochronę przed czerniakiem, groźnym nowotworem skóry czy udarem słonecznym.

3. Ubieraj się z głową

Gdy w upalne dni twój organizm walczy o utrzymanie stałej temperatury ciała, najgorsze, co możesz zrobić, to utrudnić mu to nieodpowiednim strojem. Dlatego w upalne dni noś lekkie, przewiewne ubrania. Wbrew pozorom wcale nie musi to być skąpy strój: w luźnej sukience maxi lub przewiewnej koszuli nie tylko będzie ci chłodniej, ale też ochronią skórę przed nadmierną dawką promieniowania słonecznego.

4. Szukaj chłodu...

Pamiętaj, że udaru można dostać również w miejscu, gdzie nie ma ani grama słońca! Promienie słoneczne to tylko jeden z czynników, które mogą wywołać udar. Przyczyną udaru nie jest sama ekspozycja na promienie słoneczne, a przegrzanie organizmu, do którego może wystarczyć np.przebywanie w dusznym, gorącym pomieszczeniu lub nadmierny wysiłek w gorące dni.

5.... i sama się schładzaj!

Jeśli jesteś w domu - weź letni prysznic, w pracy - pamiętaj o schładzaniu rąk, karku i twarzy letnią wodą. Możesz też zaopatrzyć się w wodę termalną w sprayu. Dzięki temu nie tylko pomożesz organizmowi w walce z temperaturą, ale sama poczujesz się bardziej świeżo i rześko.

6. Zadbaj o innych

W upalne dni najmocniej narażone są osoby starsze, chorzy oraz dzieci. Jeśli w twoim otoczeniu są takie osoby, podczas upałów otocz je szczególną opieką i uwagą. Pod żadnym pozorem nie zostawiaj nikogo w zamkniętym samochodzie, choćby na chwilę! Ta uwaga dotyczy również zwierząt!

