Zawroty głowy

Mierz ciśnienie jeżeli często miewasz mroczki przed oczami i odnosisz wrażenie, że zaraz zemdlejesz. Twoje ciśnienie jest niskie? Nie denerwuj się, ponieważ nie ma powodów do paniki. Jeżeli jest ono wysokie, jak najszybciej odwiedź ginekologa, który prowadzi twoją ciążę.

Jak poradzić sobie z zawrotami głowy?

- Zmocz zimną wodą twarz, ramiona i kark.

- Wychodząc na dwór zakładaj kapelusz lub chustkę, aby nie przegrzać głowy.

- Otwórz okno, a będąc na dworze usiądź w cieniu i pochyl głowę.

- Weź chłodny prysznic.

Nadmierne pocenie się

Masz problem z nadmiernym poceniem się? Jest to zupełnie naturalne, gdy jesteś w ciąży.

Jak poradzić sobie z nadmiernym poceniem się?

- Postaraj się wypijać minimum dwa litry dziennie, aby uniknąć odwodnienia organizmu.

- Zakładaj przewiewne ubrania, które przepuszczają powietrze. Dzięki temu będziesz się mniej pocić i uchronisz się przed grzybicą dróg rodnych.

Cierpisz z powodu obrzęków ciała

Większość przyszłych mam cierpi z powodu opuchlizny stóp, twarzy i rąk. Pamiętaj, że w czasie ciąży w twoim organizmie wzrasta ilość płynów i dodatkowo pojawiają się problemy z krążeniem krwi, które zakłóca wciąż powiększająca się macica. Podczas upału przez ścianki rozszerzonych naczyń krwionośnych przedostaje się do tkanek woda, która w konsekwencji doprowadza do obrzęków. Zazwyczaj w ciągu doby obrzęki znikają. Jednak, jeśli pomimo upływu czasu nadal źle się czujesz, wybierz się do lekarza. Zbada twoje ciśnienie krwi i zaleci badanie moczu.

Jak poradzić sobie z obrzękami ciała?

- Wybierz wygodne, o numer większe obuwie bez obcasów (klapki, sandałki).

- Zrezygnuj z soli, która zatrzymuje wodę w organizmie.

- Pij minimum dwa litry dziennie wody niegazowanej.

- Weź chłodny prysznic, a stopy włóż do miski z zimną wodą.

- Jeżeli tylko masz możliwość, połóż się i ułóż nogi wyżej na poduszkach. Taka pozycja ułatwi odpłynięcie krwi ze stóp.

Lubisz wygrzewać się na słońcu? Będąc w ciąży musisz z tego zrezygnować. Wysoka temperatura może spowodować skurcze macicy.

Ochrona przed żylakami

Żylaki w czasie ciąży powstają w wyniku powiększającej się macicy, która uciska żyły miednicy, którymi odpływa krew z nóg. Pod wpływem wysokiej temperatury powiększają się żyły, czyli żylaki.

Jak ochronić się przed żylakami w czasie ciąży?

- Unikaj długiego siedzenia i stania, a gdy tylko masz możliwość połóż się i ułóż nogi wyżej na poduszkach.

- Nie noś za ciasnych i krępujących ruchy ubrań (np. skarpetek z gumką).

- Ćwicz krążenia stopą, siedząc napinaj łydki.

