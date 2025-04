Wakacje – na ten okres czeka chyba każdy z nas. Można zaplanować go na wiele różnych sposobów w zależności od preferencji. Niektórzy spędzają go aktywnie, inni relaksują się w domowym zaciszu. Warto jednak wiedzieć, jak zorganizować wymarzony wypoczynek, aby nie wpłynął negatywnie na wartość naszego ciśnienia. Nadciśnienie tętnicze nie jest jak praca czy szkoła – nie można zrobić sobie od niego przerwy. Program „Cała Polska leczy nadciśnienie” pomaga więc, jak zaplanować udany urlop.

Morze, góry czy Mazury?

Jakie miejsce na wakacyjny odpoczynek dla nadciśnieniowców jest najbardziej wskazane? Generalnie każde, jednak należy spełnić pewne warunki. Każdy z nas w ciągu całego roku boryka się z piętrzącymi się problemami i narastającym stresem. Z tego właśnie powodu powinniśmy w trakcie urlopu zapewnić sobie spokój i relaks. Odpowiednim miejscem, obfitującym w piękne krajobrazy, są Mazury. Z pewnością dla wielu z nas czas spędzony na łonie natury pozwoli na chwilę odprężenia i zapomnienia. Dodatkowo obecność lasów i jezior może zmobilizować nas do polecanych dla nadciśnieniowców długich spacerów.

Każdy, kto planuje wypoczynek nad morzem, powinien zrezygnować z całodziennych kąpieli słonecznych. Długie godziny spędzone na słońcu, szczególnie w godzinach południowych, mogą spowodować rozszerzenie naczyń krwionośnych, co może być pierwszym krokiem na drodze do wylewu.

Osoby z poważnymi postaciami nadciśnienia powinny także z ostrożnością dokonywać wyboru wypraw w tereny wysokogórskie. Panujące tam zmienne ciśnienie może nasilać objawy nadciśnienia, takie jak zawroty głowy czy krwawienia z nosa.

Czas na zmiany!

Podczas wakacyjnego wypoczynku, korzystając z większej ilości wolnego czasu, powinniśmy choć niewielką jego część przeznaczyć na próbę eliminowania złych nawyków obecnych w codziennym życiu. Wakacyjną porą ma to podwójne znaczenie, gdyż w trakcie urlopu jesteśmy szczególnie narażeni na różnego rodzaju pokusy, takie jak alkohol czy niezdrowe jedzenie. W wakacje zazwyczaj pozwalamy sobie na więcej swobody i przymykamy oko na małe „grzeszki”.

W tym okresie powinniśmy postępować dokładnie odwrotnie i dbać o zdrową dietę oraz formę. Latem wybór sezonowych warzyw i owoców umożliwia komponowanie wielu różnorodnych, zdrowych i przede wszystkim smacznych potraw. Zamieńmy stek na świeżą rybę, a tłuste frytki na brązowy ryż. Wbrew pozorom zdrowa dieta nie wymaga wielu wyrzeczeń, a możemy zyskać nie tylko perspektywę dobrego zdrowia, ale i lepsze samopoczucie.

Bardzo istotne jest także uprawianie sportów. W zależności od upodobania można wybrać basen, jazdę na rowerze lub chociażby długi spacer.

Należy pamiętać, aby zwłaszcza osoby cierpiące na nadciśnienie tętnicze unikały nadmiernego wysiłku podczas dużych upałów. Najbezpieczniej jest wybierać wczesny poranek lub wieczór, kiedy temperatura nie jest jeszcze bardzo wysoka.

Nie zapominajmy o lekach!

Po pierwsze: osoby, które stale przyjmują leki, powinny pamiętać o tym, aby zabrać je ze sobą w wakacyjną podróż. Trzeba także kontrolować siebie, bo często duża liczba nowych zajęć i atrakcji podczas urlopu może przyczynić się do nieregularnego przyjmowania tabletek.

Należy być świadomym, że w podróży możliwości konsultacji z lekarzem są ograniczone, dlatego zapominalstwo lub lenistwo mogą niespodziewanie utrudnić upragniony wypoczynek. Pamiętajmy zatem, że od nadciśnienia i regularnego przyjmowania leków nie ma wakacji.

