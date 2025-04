Wyrób w dziecku dobry nawyk

Idealnie by było, aby dziecko po raz pierwszy udało się do stomatologa wówczas kiedy ma wszystkie ząbki zdrowe. Wówczas stomatolog obejrzy uzębienie, ewentualnie zalakieruje zęby. Ta pierwsza wizyta może wpłynąć na całe myślenie dziecka o dentyście. Bardzo dobrze jeżeli dziecko potraktuje wizyty u stomatologa jako część dbania o zdrowie. Raz na 3-4 miesiące odwiedzaj więc stomatologa.

Bardzo istotne jest by nie dawać dziecku komunikatów o wydźwięku negatywnym typu:

„Nie bój się”.

Nie straszcie dentystą

Bardzo dużym błędem rodziców jest straszenie dziecka dentystą. Tak więc nie mów nigdy swojej pociesze, że jak nie będzie myło zębów to pójdzie do dentysty i tam bardzo będzie go bolało leczenie chorych zębów.

Do dentysty po nagrodę

Postaraj się wytłumaczy dziecku kim jest dentysta i na czym polega jego praca. Jeżeli masz taką możliwość postaraj się poszukać gabinetu przyjaznego dziecku, z lekarzem, który będzie umiał rozmawiać z dzieckiem, a po wizycie nagrodzi je nową szczoteczką, kubeczkiem lub naklejką.

Jeżeli jednak musisz iść na wizytę do stomatologa z dzieckiem, które ma próchnicę, powiedz dziecku prawdę, w formie dostępnej dla jego wieku.

Jak przygotować dziecko na wizytę

Opowiedz, że trzeba ząbka wyleczyć i przybliż mu kolejne etapy pracy lekarza. Kategorycznie nie mów, że dentysta tylko obejrzy, nic nie będzie robił, bo to nie prawda.

Unikaj dentystów, którzy nie widzą potrzeby leczenia mlecznych zębów.

Można spróbować dać dziecku znieczulenie, dentyści mają obecnie cieniutkie igły do znieczulania. Można też wcześniej posmarować dziąsła dziecka żelem znieczulającym. Postaraj się, by plombowanie jak najmniej bolało. Nie zapomnij po wyjściu z gabinetu nagrodzić dziecka za to, że mimo niezbyt przyjemnych doznań było dzielne. Nagrodą może być wspólne spędzenie czasu, np. na placu zabaw lub drobny upominek.

