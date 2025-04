Na ich podstawie lekarz może postawić diagnozę, dlatego trzeba bardzo uważać, aby nic nie zafałszowało wyników. Dowiedz się, co na nie wpływa, by nie popełnić błędu.

Analiza krwi

To podstawa i najważniejsze z badań diagnostycznych. Dlatego przygotowanie do niego jest takie ważne.

1. Ilość, skład pokarmu oraz czas, jaki upłynął od jego spożycia, wpływają na wynik analizy. Dlatego na pobieranie krwi należy stawić się na czczo (12 godzin po ostatnim posiłku). Jeśli masz mieć zbadany poziom cholesterolu, poprzedniego wieczoru unikaj potraw zawierających dużo tłuszczów zwierzęcych (np. schabowego, tłustych wędlin, kiełbas itp.).

Co najmniej 24 godziny przed pobieraniem krwi nie pij alkoholu. Może on mieć wpływ na wskaźniki dotyczące pracy wątroby, kwasu moczowego i trójglicerydów.

2. Wysiłek fizyczny może wpływać na wynik badania, nawet jeśli jadąc do przychodni, podbiegłaś do autobusu lub stałaś długo w tłoku. Dlatego zanim wejdziesz do gabinetu, odpocznij co najmniej kwadrans, najlepiej siedząc.

3. W dniu poprzedzającym pobranie krwi staraj się wypić dodatkowo do 1,5 litra płynów (najlepiej wody). Dzięki temu zabieg będzie łatwiejszy (krew nie jest tak gęsta). Poza tym trzeba pamiętać, że stan bliski odwodnieniu (niedostateczne nawodnienie) może zmienić wynik badania.

Badanie moczu

Na jego wynik ma wpływ przede wszystkim sposób pobrania próbki. Trzeba pamiętać o zachowaniu higieny. Najpierw należy starannie umyć okolice cewki moczowej. Pierwszy strumień oddaje się do muszli klozetowej, środkowy zaś do pojemnika.