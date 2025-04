Jak przygotować się do wizyty u lekarza?

fot. Fotolia

41% Polaków deklaruje, że nie przygotowuje się w żaden sposób do wizyty u lekarza – wynika z badania opinii przeprowadzonego na zlecenie marki MinHolder. Pomimo takiej postawy wielu pacjentów oczekuje od specjalisty postawienia szybkiej i trafnej diagnozy już podczas pierwszej wizyty. Mając na uwadze fakt, że przeciętna wizyta trwa tylko kilkanaście minut, warto wiedzieć, jak możemy ją usprawnić, a tym samym wesprzeć specjalistę.

Dlaczego warto przyjść przygotowanym?

Pamiętajmy, że zaufanie i szczerość w rozmowie z lekarzem skraca czas wizyty i ułatwia ustalenie przyczyny dolegliwości - wyjaśnia dr Marta Dusza, specjalista chorób zakaźnych, ekspert programu „Życie ekstremalne – nie tylko z wyboru”.

Pacjent przygotowany do wizyty jest dużym wsparciem dla lekarza, ponieważ może udzielić mu wielu ważnych informacji. Niestety duża część osób, niezależnie od płci, uważa, że na bieżąco może odpowiadać na pytania specjalisty. Z doświadczenia wiem, że pacjent często jednak nie wie, na co się już leczy, jakie leki przyjmuje lub po prostu zapomina zabrać ze sobą wyniki ostatnich badań. Bywa też tak, że część informacji jest ukrywana, w sytuacji, gdy pacjent wstydzi się powiedzieć o pewnych objawach lub nałogach, albo po prostu uważa je za nieistotne.

Przygotowanie do wizyty krok po kroku

Przygotowany pacjent jest dla lekarza partnerem w procesie diagnozowania i leczenia. Im staranniej zaplanujemy wizytę, tym większa szansa, że przebiegnie ona sprawnie, a my będziemy zadowoleni z pomocy udzielonej nam przez specjalistę. Oto kilka dobrych nawyków, które warto wprowadzić w życie.

Zbierajmy informacje

Wcześniej przygotujmy wyniki ostatnich badań, informacje

o przebytych operacjach i pobytach w szpitalu oraz wszystkich przyjmowanych lekach i ich dawkach. Dokumenty te zawierają niezwykle ważne dane dla lekarza. Powinny być one ułożone chronologicznie, aby ułatwić korzystanie z nich. Należy gromadzić i przechowywać je w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu. W przypadku, kiedy np. tradycyjna teczka lub segregator nie sprawdzają się do porządkowania dużej ilości dokumentów i niestandardowych notatek o naszym stanie zdrowia, warto pomyśleć o alternatywnym rozwiązaniu, jakim jest gromadzenie danych w specjalnej e-kartotece dostępnej na platformie internetowej www.minholdernet.com

Przemyślmy, co chcemy powiedzieć

Ważne, aby podczas kilkunastominutowego spotkania opowiedzieć lekarzowi o wszystkich niepokojących objawach, od kiedy występują, z jaką częstotliwością oraz czy nastąpiło ich nasilenie. Poinformujmy

o niebezpiecznych zdarzeniach, których doświadczyliśmy, np. urazie głowy, kontuzjach, czy ranach, które trudno się goją. Także wiedza o chorobach występujących w rodzinie np. nowotworach, cukrzycy, jest ważna dla lekarza. Warto gdzieś odnotować te niestandardowe informacje, aby podczas wizyty o nich nie zapomnieć.

Bądźmy gotowi na dalsze działania

Trzeba zdać sobie sprawę, że podczas jednej wizyty nie zawsze uda się ustalić, co nam dolega. Lekarz może uznać, że potrzebne są dodatkowe badania. Nie należy się tym denerwować, ponieważ dokładne ustalenie przyczyny dolegliwości jest potrzebne do podjęcia skutecznego leczenia.