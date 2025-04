Świadomość społeczna, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, na temat konieczności przygotowania organizmu obojga partnerów do posiadania potomstwa jest zdecydowanie zbyt niska. Aktualnie zdecydowanie więcej pań niż panów zdaje sobie sprawę z konieczności zmiany trybu życia w okresie poprzedzającym prokreację. Tymczasem badania dowodzą, że to, jak odżywia się mężczyzna planujący potomstwo i jaki prowadzi tryb życia ma bezpośrednie przełożenie na czas, w którym uda się osiągnąć partnerom ciążę.

Energia przygotowań

Lekarze mówią o trzech miesiącach jako o czasie, który potrzebny jest na przygotowanie organizmu matki i ojca do aktu zapłodnienia. Czas ten potrzebny jest nie tylko na wykonanie badań u kobiety, których odpowiednie wyniki będą zielonym światłem dla rozpoczęcia starań o dziecko, ale także na wprowadzenie nowych nawyków i osiągnięcie rezultatów, którymi one zaowocują.

Podstawą jest zwolnienie tempa w życiu zawodowym i większe skupienie na życiu osobistym pary. Aby ciąża była naturalnym efektem więzi między partnerami, muszą oni mieć czas… na jej budowanie. Bliska relacja, wzajemne zasłuchanie w siebie, codzienne intymne rytuały są też ważną podwaliną do poradzenia sobie z sytuacją, w której możemy napotkać na problemy z zapłodnieniem... Czytaj dalej w serwisie Dziecko.wieszjak.polki.pl

