Pszczoła, po pobraniu nektaru lub spadzi, miesza go z wydzieliną gruczołów ślinowych i kieruje do wola – już na tym etapie rozpoczyna się wstępny proces przemiany. Następnie zbieraczka przekazuje surowiec pszczołom ulowym, które go zagęszczają i składają do komórek plastra. W komórkach tych następuje proces dojrzewania miodu. Po 4-5 dniach miód zostaje ostatecznie złożony w komórce i zasklepiony woskiem.

