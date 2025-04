Jak radzić sobie z bólem głowy?

Jeśli często boli Cię głowa i próbujesz leczyć się sam – uważaj, to może nie wystarczyć. Co więcej, nadmierne uśmierzanie bólu tabletkami może prowadzić do bólu głowy z odbicia (polekowych bólów głowy). Jak więc radzić sobie innymi sposobami?