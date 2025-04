Jak radzić sobie z lękiem. 10 prostych sposobów na złagodzenie lęku, strachu i zmartwień

Niepewność i irracjonalne obawy wyniszczają nas od wewnątrz. Źle sypiamy, denerwujemy się bez konkretnego powodu i zamykamy się w sobie. Jakieś lęki ma prawie każdy z nas. Możesz je tolerować i pozwalać, by nadal przeszkadzały w życiu (sam po dłuższym czasie zapewne do nich przywykniesz i przestaniesz je zauważać, ale otoczenie nigdy o nich nie zapomni). Możesz też pozbyć się ich raz na zawsze. Wybór należy do Ciebie.