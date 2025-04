U chorych z łagodnym nadciśnieniem rozpoczyna się od modyfikacji stylu życia. Dopiero, gdy po około 3-6 miesiącach nie obserwuje się normalizacji wartości ciśnienia dołącza się leki hipotensyjne. U osób z ciężkim i złośliwym nadciśnieniem leczenie włącza się bezzwłocznie.

Pierwsze kroki w walce z nadciśnieniem

U chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym leczenie można rozpocząć od zastosowania jednego leku hipotensyjnego, a więc od monoterapii nadciśnienia. Wyróżnia się 6 głównych grup leków hipotensyjnych. Wybór leku pozostawia się lekarzowi. Będzie to uzależnione od wieku chorego i współistniejących innych chorób. Bowiem niektóre leki hipotensyjne są przeciwwskazane w niektórych stanach chorobowych i nie wszystkie będą dobrze tolerowane przez osoby starsze. W przypadku nieskuteczności leku z jednej grupy można podjąć próbę zamiany go na lek z innej grupy, o odmiennym mechanizmie działania.

Gdy jeden nie skutkuje…

Jednak w przypadku większości chorych konieczne jest leczenie skojarzone z użyciem co najmniej dwóch leków. Ma to swoje zalety. Pozwala zmniejszyć dawki poszczególnych leków, co zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Wykorzystuje się działania synergiczne leków o różnych mechanizmach działania. W rzadkich przypadkach pomimo stosowania trzech leków i więcej nie udaje się uzyskać pożądanego obniżenia ciśnienia tętniczego. Należy wówczas rozważyć przyczyny oporności nadciśnienia i spróbować wyeliminować te czynniki.

Panie doktorze, lek nie działa…

Jedną z częstszych przyczyn niepowodzeń w normalizacji ciśnienia jest niesystematyczne przyjmowanie leków przez chorego. Pacjenci często myślą, że jak już raz znormalizują ciśnienie to mogą przestać brać leki albo przyjmują je doraźnie w razie wzrostów ciśnienia. Nie można postępować w ten sposób. Nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą i wymaga przyjmowania leków na stałe. Oporność na leczenie hipotensyjne może również wynikać z nadmiernej podaży soli w diecie, nadużywania alkoholu oraz przyjmowania leków o działaniu hipertensyjnym jak na przykład niesterydowe leki przeciwzapalne. W przypadku braku efektów leczenia należy również pomyśleć o nierozpoznanym nadciśnieniu wtórnym, które wymaga leczenia przyczynowego.

Leczenie hipotensyjne wymaga systematycznej kontroli w warunkach ambulatoryjnych. W początkowej fazie ustalania właściwego leczenia i dostosowywania dawek leków – wizyty u lekarza powinny być częste a po uzyskaniu pożądanych wartości ciśnienia stają się rzadsze.

