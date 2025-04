fot. Medintel

W sobotę, 18 kwietnia 2015 r. o godzinie 10.00 w Centrum Medycyny Dziecięcej MEDINTEL odbędą się bezpłatne warsztaty dla rodziców, którzy szukają porad, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o seksualności. Spotkanie poprowadzi psycholog i seksuolog kliniczny, mgr Anna Jabłońska. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzone są pod nr tel.: 22 355 24 24 lub osobiście przy al. Rzeczpospolitej 1 w Warszawie.

Największą obawą rodziców jest przekonanie, że zbyt wczesna rozmowa na tematy związane z seksualnością może wzbudzić niezdrową ciekawość dziecka, że dziecko nie potrzebuje takiej wiedzy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że seksualność oraz zainteresowanie fizycznością zaczyna się dość wcześnie, często w wieku 2-3 lat.

Dziecko zaczyna zauważać różnice między mamą i tatą. Również uważniej przygląda się sobie, dotykając swoich miejsc intymnych.

Jak przygotować się do rozmowy o seksualności z dzieckiem?

Należy pamiętać, że do rozmowy trzeba się przygotować. Jeśli chcemy odpowiadać zgodnie z prawdą, warto zastanowić się, ile tej prawdy maluch potrzebuje? Jakiego języka używać i w jakiej atmosferze prowadzić rozmowę? Jednym z podstawowych pojęć w tym wieku jest prywatność i intymność. Dziecku należy wskazać, że w toalecie załatwiamy swoje potrzeby bez towarzystwa koleżanek czy kolegów, a okolic intymnych nie mogą dotykać ani oglądać osoby obce.

Odpowiednie podejście rodzica nadaje właściwy kierunek rozwojowi seksualności dziecka. Nie zachęca, lecz zaspokaja ciekawość.

Nie unikaj odpowiedzi na trudne pytania!

Ważne jest, abyśmy nie uciekali od odpowiedzi. Budowanie aury tajemniczości, nie pomaga oswoić się dziecku z tym co naturalne. Aby maluch chętnie przychodził do nas ze wszystkim swoimi pytaniami, musi wiedzieć, że dostanie od nas satysfakcjonującą odpowiedź. To znaczy, że zostanie potraktowany słownictwem odpowiednim dla swojego wieku oraz uzyska prostą i zrozumiałą dla siebie informację.

Nie uświadamiajmy kilkulatka na siłę. Nie ma potrzeby, aby zbyt wcześnie wiedział zbyt wiele rzeczy. Najważniejsze, żeby pytania, które zada nie pozostały bez odpowiedzi.

Co może cię zaniepokoić?

Sygnał ostrzegawczy to dla ciebie czas, w którym temat seksualności znacznie przeważa w rozmowach dziecka. Może również pojawiać się jako motyw przewodni w rysunkach lub zabawach. Warto zastanowić się, co może być przyczyną, a także skonsultować swoje obawy z psychologiem dziecięcym przedstawiając prace dziecka.

