Tkanka tłuszczowa znajdująca się w okolicach brzucha świadczy o otyłości brzusznej, androidalnej, zwanej typem „jabłko”. To właśnie tego typu otyłość towarzyszy nadciśnieniu tętniczemu, chorobie wieńcowej, cukrzycy, zaburzeniom hormonalnym, a także niepłodności zarówno u kobiet jak i mężczyzn. Tkanka tłuszczowa zlokalizowana w okolicach bioder natomiast nie wiąże się ze spadkiem płodności.

Do oceny rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie stosowany jest wskaźnik WHR. Obliczamy go dzieląc obwód talii przez obwód bioder.

