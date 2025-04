Mechanizm choroby

Osoba chora na zmianę pochłania całą zawartość lodówki, jak i podejmuje dietetyczne reżimy, które mają na celu zniwelowanie skutków obżarstwa. Bulimicy potrafią zjeść niewyobrażalną ilość pokarmu.

Sprawdź: Dlaczego warto siebie zaakceptować?

Ilości spożywanego jedzenia są w ich przypadku często tak duże, że ich skonsumowanie może wydawać się osobie zdrowej nierealne. W trakcie jedzenia chorzy tracą zdrowy rozsądek i nie ma dla nich żadnych zahamowań. Podczas sesji objadania się chorym brakuje jakiejkolwiek kontroli nad ilością zjadanych produktów. Wzmaga to poczucie własnej bezradności i bezsilności wobec niepohamowanego apetytu. Uważa się, że aby rozpoznać bulimię, u chorego napady obżarstwa muszą występować co najmniej 2 razy w tygodniu przez okres nie krótszy niż trzy miesiące.

Dietetyczne rozgrzeszenie

Bulimicy starają się złagodzić następstwa nieposkromionego obżarstwa. Na zmianę z objadaniem się stosują metody tradycyjne, takie jak np. lewatywy. Stymulują organizm do pozbycia się niechcianego balastu. Przyjmują środki przeczyszczające. Radość odczuwają także wtedy, gdy wskazówka wagi pokazuje mniejszą wartość po połknięciu preparatów o działaniu odwadniającym.

Polecamy: Co i jak jeść, czyli piramida zdrowego żywienia

Chorzy doskonale znają się na różnych dietach odchudzających. Niejednokrotnie bardzo intensywnie ćwiczą, czasem prowokują wymioty. Powyższe działania przynoszą jedynie chwilową ulgę.

Wpływ na organizm

Napady obżarstwa wzmagają w osobach chorych odczuwanie bezsilności, niezadowolenia z siebie. Bulimicy bardzo często mają zaburzoną samoocenę i wstydzą się tego, jak wygląda ich życie z chorobą. Niejednokrotnie pojawia się depresja.

Szczególnie niebezpieczne dla bulimików jest nadużywanie środków, które mają zniwelować skutki obżarstwa, a zwłaszcza preparatów przeczyszczających. Bardzo często przyczyniają się one do występowania zaburzeń elektrolitowych czy odwodnienia, które niekiedy może prowadzić nawet do utraty świadomości.

Czasem lekarze diagnozują u bulimików zaburzenia rytmu serca czy pojawienie się obrzęków. W fazie wzmożonej konsumpcji osoby chore zgłaszają nieprzyjemne wzdęcia brzucha czy odczuwanie bolesnej pełności żołądka.

Reklama