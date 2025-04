W ostatnich miesiącach robiłem badanie cukru i miałem wartość: 103,5 mg/dl. Później: 93,8 mh/dl, a ostatnio: 110 mg/dl. Spotkałem się również z dwoma normami cukru – raz 100, a raz 110 mg/dl. Jakie poziomy są prawidłowe i czy moje wyniki świadczą o tym, że mam cukrzycę?

Reklama

Porada lekarza:

Normy glukozy mogą nieznacznie różnić się w zależności od tego, w jakim laboratorium robi się badania. Jeśli jednak po raz kolejny stężenie cukru we krwi przekracza 100, to należy wykonać dodatkowo doustny test obciążenia glukozą, tzw. OGTT. Wykonuje się go rano, na czczo, przynajmniej 8 godzin od spożycia ostatniego posiłku, po przespanej nocy. Pierwszą próbkę krwi pobiera się od razu po przyjściu do laboratorium. Następnie pacjent otrzymuje 75 g glukozy rozpuszczonej w 300 ml wody i po dwóch godzinach badanie krwi jest powtarzane. Dopiero na podstawie tych wyników można potwierdzić lub wykluczyć cukrzycę.