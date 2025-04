Co wywołuje grzybicę paznokci?

Grzybicę paznokci wywołują dermatofity, które idealne warunki do rozmnażania znajdują na powłokach skórnych człowieka, w tym paznokciach. Aż 40% wszystkich dolegliwości i chorób związanych z paznokciami stanowią właśnie grzybice. Najczęstszymi gatunkami grzybów atakujących paznokcie są grzyby z rodzaju Trichophyton, które stanowią aż 90% grzybic paznokci. Możemy zarazić się zarówno grzybami od ludzi jak i od zwierząt a ostatnio coraz częściej grzybami żyjącymi w glebie. Najtrudniejsze do leczenia są grzybice pochodzenia zwierzęcego.

Po czym rozpoznać grzybice paznokci?

Paznokcie zajęte przez grzyba stają się matowe, białawożółte a ich struktura ulega zaburzeniu. Paznokieć łatwo się kruszy i staje się postrzępiony. Prowadzi to do powolnego odłamywania i odpryskiwania płytki paznokcia od łożyska. Czasami można zobaczyć białe plamki, które są niczym innym jak tunelami wydrążonymi przez grzyby. Grzyby mogą zająć warstwę podpłytkową, wewnątrzpłytkową paznokcia, okolice jego krawędzi lub całą powierzchnię, dlatego nie należy lekceważyć jakiejkolwiek zmiany barwy lub faktury paznokci.

Przeczytaj: Wszystko o grzybicy

Grzybica to długotrwała choroba

Zwykle sam rozwój grzyba i jego leczenie to proces długi i wymagający wiele cierpliwości. Ponieważ nici grzyba w początkowej fazie zwykle trawią przestrzenie międzykomórkowe, zakażenie jest niewidoczne gołym okiem. Dopiero nieco później następuje trawienie keratyny budującej paznokieć, co szybko prowadzi do obserwowalnego gołym okiem zniszczenia paznokcia. Samo leczenie może wymagać wielomiesięcznego przyjmowania leków, zarówno w formie doustnej, jak i w postaci lakierów do paznokci lub innych miejscowych preparatów.

Zobacz też: Jak wyleczyć grzybice paznokci?

Czy na pewno grzybica?

Grzybicę paznokci można łatwo pomylić z innymi jej chorobami, do których najczęściej należą pleśniowe zakażenia oraz drożdżyca paznokci. Prostym, acz nie idealnym, sposobem odróżnienia tych chorób jest stopień zajęcia paznokci. W grzybicach zajęte są różne paznokcie w różnym natężeniu, natomiast w pleśnicy, zwykle zaatakowany jest paluch, którego paznokieć prześwieca żółtymi pasmami. W drożdżycach paznokieć zwykle jest pofalowany i zdecydowanie grubszy oraz staje się szarożółty. Jednak, aby mieć pewność co do problemu, z jakim mamy do czynienia, niezbędna jest porada lekarza dermatologa i wykonanie hodowli grzyba pobranego z paznokcia w wykwalifikowanym laboratorium.

Reklama