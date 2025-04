Malaria nie zawsze przebiega tak samo

W zależności od typu zarodźca, jakim człowiek został zarażony, przebieg choroby zaznacza się inaczej. Okres wylęgania malarii zależy również od gatunku tego pierwotniaka. I tak, w przypadku poszczególnych zarodźców wygląda to w następujący sposób:

zarodziec sierpowy (Plasmodium falciparum) i zarodziec małpi (Plasmodium knowlesi) - choroba rozwija się przez ok. 12 dni,

(Plasmodium vivax) – 13 dni, zarodziec owalny (Plasmodium ovale) – 17 dni,

(Plasmodium ovale) – 17 dni, zarodziec pasmowy (Plasmodium malariae) – 28 dni.

Od gatunku pierwotniaka zależy również, jak często pojawia się gorączka. Zwyżki temperatury oraz dreszcze zazwyczaj występują cyklicznie, co określoną liczbę dni. Dlatego też poszczególne odmiany malarii określa się mianem trzeciaczki (gorączka występuje co 3 dni) bądź czwartaczki (co 4 dni). W inwazjach zarodźcem ruchliwym i owalnym zwyżki ciepłoty ciała obserwuje się co 48 godzin (trzeciaczka), w zarażeniach zarodźcem pasmowym – co 72 godziny (czwartaczka).

W przypadku zarodźca sierpowego i małpiego, nie obserwuje się wyraźnej regularności w gorączkowaniu. Ataki zimnicy występują tutaj często i raczej nieregularnie.

Typowe objawy malarii

W typowym napadzie gorączki malarycznej można wyróżnić trzy fazy. Pierwszą stanowi faza zimna, polegająca na tym, że chory ma dreszcze i cały trzęsie się z zimna. Następnym etapem jest faza gorąca, kiedy to chory gwałtownie gorączkuje. Temperatura ciała nierzadko sięga wtedy 41 stopni Celsjusza. Ostatnią fazą jest tzw. faza zlewnych potów, po której chory zasypia z wycieńczenia, nawet na kilkanaście godzin.

Czego spodziewać się w badaniach?

Lekarz, badając pacjenta chorego na malarię, często może stwierdzić powiększenie wątroby i śledziony. Czasami widoczne jest lekki podżółcenie skóry oraz białkówek gałek ocznych. Prawie zawsze obserwuje się pociemnienie moczu. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się małopłytkowość, obniżone stężenie białych krwinek oraz w późniejszym okresie, niedokrwistość. Często poziom aminotransferaz (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej (LDH) i bilirubiny we krwi jest podwyższony. Źle rokującym objawem jest hipoglikemia (niedocukrzenie), czyli niskie stężenie glukozy we krwi.

Zasadnicze znaczenie w zdiagnozowaniu malarii mają: szczegółowy wywiad lekarski dotyczący pobytu w strefach endemicznych występowania tej choroby oraz badanie krwi mikroskopowe włośniczkowej (krew pobiera się z opuszki palca). Wykonuje się zarówno cienki rozmaz, jak i analizę grubej kropli, obie barwione metodą Giemsy lub May-Grünwald. Badanie metodą grubej kropli ma potwierdzić inwazje pierwotniakiem, natomiast cienki rozmaz służy do określenia gatunku zarodźca oraz do określenia stopnia parazytemii.

