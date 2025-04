Dolegliwości żołądkowe

Nierzadko turysta jest zaopatrzony w apteczkę, która może okazać się pomocna na dolegliwości żołądkowe. Jest to jednak możliwe tylko, gdy biegunkę powodują bakterie, a dzieje się tak w około 85% biegunek podróżnych. Oczywiście nie można nigdy powiedzieć na pewno, że dana biegunka jest spowodowana przez bakterie, wirusa czy pierwotniaka. Są jednak pewne reguły, które ułatwią ci podjęcie trafnej decyzji – Czy za wszelką cenę szukać pomocy lekarza?

Reklama

Przyczyny biegunki

Bakterie. Biegunki pochodzenia bakteryjnego są to zwykle stolce śluzowe, krwiste, wydalane w małych ilościach. Dzieje się tak, dlatego, że najczęściej patogenne bakterie lokalizują się w jelicie grubym. Większość infekcji bakteryjnych ustępuje w okresie do tygodnia od pierwszych objawów

Wirusy. Wirusy stanowią 25% biegunek podróżnych. Zwykle atakują one kosmki jelitowe, przez co biegunki, które wywołują są obfite i wodniste. Biegunki wirusowe trwają zwykle 4-8dni.

Pasożyty. Niestety nie mają określonej tendencji do przebywania w konkretnej części jelita, jednak zwykle dają objawy po około tygodniu od dotarcie do przewodu pokarmowego i powodują biegunkę przez okres dłuższy niż dwa tygodnie.

Najlepsza jest taktyka

Z powyższych informacji wynika, że najczęściej atakują nas bakterie, a co za tym idzie antybiotyk przyniesie oczekiwaną poprawę. Przede wszystkim pamiętajmy o należytym nawadnianiu i lekkostrawnej diecie i odrobinie cierpliwości. Gdy już zdecydujemy się na antybiotyki używajmy ich rozważnie, to znaczy dopiero, gdy wystąpią u nas 3 luźne stolce w ciągu 8 godzin lub 5 i więcej w ciągu doby oraz gdy towarzyszy im gorączka.

Polecamy: Leptospiroza - od wywiadu do rozpoznania

Antybiotyk to w końcu broń obosieczna i czyni również wiele szkód w naszym organizmie. Dobrze wiedzieć, że środki spowalniające perystaltykę jelit wydłużają czas usuwania bakterii i toksyn z przewodu pokarmowego.

Reklama

Lekarz Ci pomoże

Warto pamiętać, że wizyta u lekarza zdecydowanie ułatwi podjęcie właściwej terapii, jednak najczęściej znakomita większość infekcji przechodzi samoistnie i lepiej poczekać aż organizm sam upora się z czynnikiem powodującym biegunkę.

Polecamy: Tropikalne choroby pasożytnicze

Zwykle do lekarza należy pójść, gdy nie czujemy poprawy po 3 dniach biegunki i towarzyszą jej gorączka i obecność krwi w stolcu.