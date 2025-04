Jak wykryć niedożywienie?

Mamy kilka narzędzi badawczych, służących do wykrywania niedożywienia. Najbardziej popularną metodą jest Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), powstała w Wielkiej Brytanii. Składa się z 5 etapów i jej zadaniem jest dostarczenie informacji, niezbędnych do zdiagnozowania osoby z objawami niedożywienia, a więc osób cierpiących na niedowagę i tym samym bardziej narażonych na niedobór składników pokarmowych. Co ciekawe, metoda ta uwzględnia również osoby dotknięte otyłością. Pewną jej wadą jest to, że nie można jej wykorzystać do badania niedoborów lub nadmiarów składników mineralnych i witamin.

Pierwsze dwa kroki metody MUST polegają na zebraniu potrzebnych danych, dotyczących ogólnego stanu odżywienia osoby, tj. wzrostu, wagi, BMI. Kolejny krok polega na rozpatrzeniu wpływu na organizm ostrej choroby. Następnym krokiem jest określenie prawdopodobnej kategorii niedożywienia, a ostatni dotyczy wyznaczenia planu działania w przypadku wykrycia niedożywienia.

Naukowcy stwierdzili, że metoda MUST jest bardzo skutecznym sposobem diagnozowania osób dorosłych, narażonych na niedożywienie. W przypadku dzieci, do wykrywania tego zjawiska stosuje się metodę STAMP (Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics).

Przede wszystkim edukacja

Coraz częściej do walki z niedożywieniem wykorzystuje się krótkie filmy edukacyjne, które mają na celu uświadomienie ludziom, jakim problemem jest niedożywienie. Takie filmiki powstają często pod patronatem instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, które nawołują do walki z niedożywieniem. Zalecają one emitowanie takich materiałów w szkołach, aby zwrócić uwagę nauczycieli na problem niedożywienia wśród dzieci i młodzieży. Materiały informacyjne są również przedstawiane pracownikom służby zdrowia, głównie tym odpowiedzialnym za żywienie pacjentów przebywających w szpitalach i domach opieki, gdyż jak pokazują badania osoby te są szczególnie narażone na niedożywienie. Badania przeprowadzone w Holandii i Wielkiej Brytanii pokazują, że jeden na czterech pacjentów jest zagrożony niedożywieniem po trafieniu do szpitala i częstokroć pozostaje ono nie wykryte na skutek niedostatecznej kontroli. Dlatego szczególnie ważne jest edukowanie i szkolenie personelu służby zdrowia w zakresie zaleceń i przestrzegania zasad prawidłowego odżywiania.

Sposoby zapobiegania niedożywieniu zależą od jego przyczyny

Najczęściej, w przypadku osób cierpiących na niedożywienie spowodowane brakiem jednego i/lub kilku składników odżywczych w diecie, zaleca się stosowanie odpowiednio zrównoważonej diety, pozwalającej na dostarczenie organizmowi niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania składników pokarmowych. Nieco inaczej sprawa wygląda u osób cierpiących na niedożywienie, będące skutkiem choroby. W takim wypadku, zastosowanie jedynie właściwie zbilansowanej diety, jest niewystarczające. To samo dotyczy ludzi zmagających się z przewlekłą utrata apetytu. Takim pacjentom podaje się doustne suplementy diety, które są odpowiednio dobrane pod kątem indywidualnego zapotrzebowania na białka, witaminy czy składniki mineralne.

