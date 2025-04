Serce stara się zrekompensować spadek wydolności przez:

zwiększenie jednorazowego napływu krwi,

przyspieszenie czynności serca-co umożliwia przepompowanie większej ilości krwi w danym czasie,

pogrubienie włókien mięśniowych-co pozwala na wykonanie silniejszych skurczów a zarazem wypchnięcie większej ilości krwi.

Gdy jednak próby kompensacji wydolności przestają wystarczać wówczas niewydolność serca daje o sobie znać prowadząc stopniowo do pogarszania się stanu chorego aż do obrzęku płuc włącznie. Pierwszy alarm - dusznośćJednym z pierwszych subiektywnych i niecharakterystycznych objawów jest zła tolerancja wysiłku objawiająca się pod postacią duszności i łatwego męczenia się. Rozwija się ona dość wcześnie i występuje, jako stały objaw choroby. Charakterystyczne wydaje się jej nasilenie przy zmianie pozycji ze stojącej na leżącą. Jest to skutkiem nagłego napływu dużej ilości krwi z kończyn, co powoduję, że serce nie jest w stanie sobie poradzić z taką jej ilością. Jej nadmiar gromadzi się w naczyniach i płucach będąc przyczyną duszności.Kiedy pojawiają się obrzęki…Kolejnym zauważalnym dla pacjenta objawem są obrzęki kończyn dolnych. Niewydolne serce szczególnie prawa komora, gromadząca krew z tkanek, nie jest w stanie jej przepompować do płuc. W związku, z czym w wyniku grawitacji gromadzi się ona w najniżej położonych tkankach, powodując opuchliznę całych nóg lub tylko okolic wokół kostek.Zwiększenie masy ciała jako wynik gromadzenia się płynów w organizmie powoduję powstanie niejako błędnego koła. Wpływa bowiem niekorzystnie na funkcjonowanie serca, jeszcze bardziej je osłabiając i przyspieszając jednocześnie postęp choroby. W skrajnej postaci choroby organizm jest wyniszczony przyczyniając się do zmniejszenia masy ciała.Nadciśnienie – kiedy serce sobie nie radziNadciśnienie jest charakterystycznym i powszechnym objawem niewydolności. Chcąc wyrównać przepływ przez zwężone naczynia dochodzi do zwiększenia ilości pompowanej krwi powodując stałe wysokie wartości ciśnienia.Zły znak – ból serca Bezpośrednim skutkiem niedotlenienia mięśnia sercowego jest pojawienie się bólu wieńcowego początkowo towarzyszy wysiłkowi fizycznemu i ustępuje tuż po jego zakończeniu a w zaawansowanej postaci niewydolności pojawia się częściej i trwa dłużej. Jest on dość charakterystycznie opisywany, jako piekący, gniotący, dławiący ból zlokalizowany najczęściej zamostkowo promieniujący niejednokrotnie do barku i szyi.Często do pierwszych objawów należy zmęczenie wynikające z niedostatecznego odżywienia tkanek, ale jest to objaw niecharakterystyczny.