Jak rozpoznać objawy alergii i skutecznie im zapobiegać?

Nie dla wszystkich okres wiosenno-letni to powód do radości. Kwitnące drzewa i łąki to prawdziwe utrapienie dla alergików, których w Polsce jest już około 15 mln. Najczęściej uczulają trawy, roztocza kurzu, brzoza, olcha, leszczyna i bylica. Wysokie stężenie pyłków uczulających zwykle trwa aż do września. Jak wykryć i zapobiegać objawy alergii?

fot. Fotolia



Jak wykryć objawy alergii?

Nieżyt nosa, ciężka głowa, załzawione oczy i swędzenie skóry to najczęstsze objawy alergii. Jeśli wymienione objawy towarzyszą nam z każdym nadejściem wiosny, warto wybrać się do alergologa, który przeprowadzi wywiad, a następnie skieruje na alergiczne testy skórne i spirometrię (wdmuchiwanie powietrza w ustnik aparatu). Dopiero wówczas będzie możliwa diagnoza i przepisanie odpowiedniej kuracji odczulającej.

Co, gdzie i kiedy najbardziej uczula?

W kwietniu i na początku maja największe dolegliwości odczuwają osoby uczulone na pyłki brzozy, a także topoli.

największe dolegliwości odczuwają osoby uczulone na a także topoli. Maj to okres najtrudniejszy dla osób wrażliwych na pyłki dębu. Wraz z końcem maja rozpoczyna się silne pylenie traw, do których zaliczają się także zboża, oraz pokrzywy. Na te ostatnie szczególnie muszą uważać mieszkańcy Polski zachodniej.

to okres najtrudniejszy dla osób wrażliwych na Wraz z końcem maja rozpoczyna się silne do których zaliczają się także Na te ostatnie szczególnie muszą uważać mieszkańcy Polski zachodniej. Lipiec to wysokie stężenie pyłków traw, natomiast pokrzywy aż do początku września.

to wysokie stężenie natomiast pokrzywy aż do początku września. W sierpniu mocno uczula alergen bylicy, który może także znajdować się w miodzie i uczulać poza sezonem.

Zobacz też nasz kalendarz pylenia dla różnych alergenów obrazujący nasilenie pyleń z podziałem na miesiące.

Jak zapobiegać objawom alergii?

Oprócz standardowej kuracji odczulającej są także inne sposoby na złagodzenie objawów alergii. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

Sprawdzaj kalendarz pyleń i aktualne komunikaty dla alergików

i aktualne komunikaty dla alergików Przepłukuj nos – czystą wodą, solą fizjologiczną lub kroplami do nosa. Pomoże to oczyścić błony śluzowe nosa z pyłków i złagodzi obrzęki

– czystą wodą, solą fizjologiczną lub kroplami do nosa. Pomoże to oczyścić błony śluzowe nosa z pyłków i złagodzi obrzęki Rzuć lub ogranicz palenie papierosów – dym papierosowy wysusza i podrażnia błony śluzowe

– dym papierosowy wysusza i podrażnia błony śluzowe Zredukuj ilość pyłków i kurzu w mieszkaniu – unikaj otwierania okien w ciągu dnia, a także często usuwaj kurz z mebli i podłogi za pomocą ściereczki z mikrofibry.

Na podstawie materiałów prasowych Fellowes