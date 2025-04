fot. Fotolia

Choć nie zawsze o tym pamiętamy, wątroba to część układu trawiennego. Produkuje żółć, która rozbija duże cząsteczki tłuszczu na małe kropelki. Gdyby nie żółć, w ogóle nie bylibyśmy w stanie prawidłowo strawić tłuszczów. Dbając o ich emulgację, umożliwia działanie lipaz, enzymów trawiących tłuszcz.

Gdy już w tym momencie procesu pojawiają się problemy, nasz organizm ma bardzo utrudnione zadanie i dlatego nierzadko sygnalizuje nam przeciążenie konkretnymi objawami, w tym uczuciem dyskomfortu i wzdęciami oraz odczuwaniem bólu w prawej stronie nadbrzusza. Te dolegliwości nasilają się szczególnie po tłustych posiłkach.

Około 500 – tyle funkcji pełni każda komórka wątrobowa



Wątroba odpowiada za szereg niezbędnych funkcji w organizmie. Wśród nich można wymienić m.in. usuwanie toksyn, magazynowanie ważnych witamin, udział w gospodarce hormonalnej oraz prawidłowy przebieg procesów metabolicznych, czyli zapewnienie optymalnego poziomu cukrów, białek i tłuszczy.

Wątroba jest wewnętrznym „żołnierzem”, który jako pierwszy próbuje walczyć z nadmiarem niepotrzebnych składników w organizmie, ale dba również o dostarczanie w odpowiednim czasie i optymalnych ilościach niezbędnych substancji.

Regeneracja wątroby ma swoje granice



Wątroba słynie ze swoich zdolności regeneracyjnych, jednak popełniane latami żywieniowe błędy prowadzą do jej uszkodzenia. Byłoby prościej, gdyby za każdym razem, gdy dzieje się coś niepokojącego, organizm o tym informował. Niestety, chora wątroba często nie daje charakterystycznych objawów. Zmęczenie czy osłabienie można przecież traktować jako efekt przepracowania lub nieprzespanej nocy, natomiast odczuwane gniecenie, wzdęcia czy ucisk jako przemijające problemy trawienne.

Nawet gdy winą za pojawienie się wspomnianych dolegliwości obarczamy przejedzenie, nie powinniśmy przechodzić nad tym do porządku dziennego. Sygnał, jaki przesyła nam organizm, powinien stanowić impuls do działania, czyli w pierwszej kolejności do konsultacji z lekarzem. Chociaż objawy mogą minąć po jakimś czasie, nie oznacza to, że wątroba jest już w pełni zregenerowana i zdrowa.

