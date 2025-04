Skąd się bierze przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek?



Do przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek dochodzi na skutek bakteryjnego zakażenia dróg moczowych.

Escherichia coli to bakteria, która jest główną przyczyną zapalenia nerek – rozwija się poprzez niedoleczone zakażenia i stany zapalne pęcherza moczowego oraz cewki moczowej.

Nawracające, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek może być również przyczyną przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek.

Tego typu zapalenie nerek może doprowadzić do przewlekłej niewydolności nerek i konieczności leczenia nerkozatępczego.

Jakie są objawy przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek?



Niestety często choroba przez kilka miesięcy, a nawet przez kilka lat, rozwija się bezobjawowo. Warto zatem skutecznie leczyć wszelkie stany zapalne pęcherza moczowego i choroby nerek, które mogą doprowadzić do przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek.

Objawy, które mogą wskazywać na przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek, to:

nadciśnienie tętnicze,

długotrwałe i nie ustępujące zmiany w moczu, m.in. obecność białych krwinek i bakterii,

wysoka gorączka z okresowymi dreszczami,

osłabienie,

ból podczas oddawania moczu,

nudności i wymioty,

brak apetytu,

mocz z domieszką krwi.

Jakie choroby mogą sprzyjać rozwojowi przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek?



Szczególnie narażone na przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek są osoby u których występuje:

kamica nerkowa,

cukrzyca,

problem z cofaniem się moczu z pęcherza do nerek,

przerost gruczołu krokowego,

guzy macicy czy pęcherza.

W jaki sposób zapobiegać chorobie?



By nie dopuścić do przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek, należy:

właściwie leczyć wszystkie stany zapalne i zakażenia pęcherza moczowego,

pić dużo płynów i sok z żurawin,

regularnie oddawać mocz,

dbać o higienę osobistą,

nie bagatelizować objawów mogących sugerować zapalenie nerek.

Leczenie przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek



Jeśli dojdzie do przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek, konieczne jest podjęcie intensywnego, często długotrwałego leczenia przeciwbakteryjnego i stosowanie leków odkażających drogi moczowe.

Konieczne jest dobranie kuracji antybiotykowej. Wybór antybiotyku zależy od przyczyny i stopnia rozwoju przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek.

Często wyleczenie zakażenia nie hamuje dalszego rozwoju choroby, istniej możliwość nawrotów zakażenia dróg moczowych.

Osoby, u których występują poważne problemy z zakażeniem układu moczowego, przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek może doprowadzić do przewlekłej niewydolności nerek i do konieczności zastosowania leczenia nerkozatępczego.

